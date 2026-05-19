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Nuova avventura internazionale per Rolando Maran, pronto a rimettersi in gioco lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dalla stampa albanese, l’ex allenatore del Pisa sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale albanese e firmerà un contratto biennale con la federazione.

Si tratterebbe di una scelta ormai definita da parte della Federazione calcistica albanese, intenzionata ad aprire un nuovo ciclo tecnico puntando sull’esperienza e sulla solidità di un allenatore che conosce molto bene il calcio italiano. Per Maran sarebbe la prima esperienza assoluta alla guida di una Nazionale dopo una lunga carriera costruita tra Serie A e Serie B.

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Una lunga carriera tra Serie A e Serie B

Nel corso degli anni, Rolando Maran si è costruito la reputazione di allenatore pragmatico, preparato e molto attento all’organizzazione difensiva delle proprie squadre. Il tecnico trentino, oggi 62enne, ha guidato numerosi club italiani, riuscendo spesso a ottenere risultati importanti soprattutto in contesti complicati.

MONZA, ITALIA - 26 SETTEMBRE: L'allenatore del Brescia Calcio Rolando Maran gesticola durante la partita di Coppa Italia tra AC Monza e Brescia Calcio allo Stadio U-Power il 26 settembre 2024 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La sua esperienza più significativa resta probabilmente quella sulla panchina del Cagliari, dove riuscì a valorizzare diversi giocatori e a mantenere la squadra competitiva in Serie A. In carriera ha inoltre allenato squadre come Bari, Chievo Verona, Catania, Genoa, Brescia e Pisa, accumulando una grande esperienza soprattutto nella gestione dei gruppi.

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L’Albania punta sull’esperienza

La Federazione albanese avrebbe deciso di affidarsi proprio al profilo di Maran per dare stabilità e continuità al progetto tecnico della Nazionale. L’obiettivo sarà quello di mantenere competitivo il gruppo e continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni dal calcio albanese a livello internazionale.

Per Maran, dunque, si prospetta una nuova avventura affascinante e stimolante, oltre alla possibilità di misurarsi per la prima volta in carriera con il calcio delle Nazionali.

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