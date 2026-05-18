Tra i calciatori che ieri sera hanno deciso la partita tra Cagliari e Torino figura anche Sebastiano Esposito. Le due squadre menzionate, infatti, hanno giocato contro in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Serie A. Presso l'Unipol Domus situato nel capoluogo della Sardegna, i padroni di casa hanno vinto 2-1 ed il sopracitato attaccante ha realizzato la rete del momentaneo pareggio. Grazie alla vittoria contro i granata, i rossoblù non solo hanno ottenuto la salvezza, ma hanno anche riscattato Esposito dall'Inter.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Caricamento post Instagram...

Il Cagliari si salva e viene riscattato Sebastiano Esposito

Durante la penultima giornata della massima divisone nazionale, oltre alla lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League c'è stata anche quella per la salvezza. Entrambe verranno risolte nell'ultimo turno di campionato, anche se sono arrivati i primi ed importanti verdetti. Ildi, grazie al successo perin casa del, ha staccato il pass per la massima competizione europea. Nel lato destro della classifica, invece, il Cagliari allenato daha vinto 2-1 contro il Torino e ha conquistato la salvezza.

Cagliari, Italia - 17 maggio 2026: Sebastiano Esposito del Cagliari esulta per il suo gol dell'1-1 durante la partita di Serie A tra Cagliari e Torino all'Unipol Domus. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Dopo l'iniziale gol del Toro segnato da Obrador, i rossoblù hanno ribaltato il risultato con le reti di Esposito e Yerry Mina. Il successo del Cagliari non solo ha portato alla vittoria, ma anche e soprattutto al raggiungimento dei 40 punti in classifica e quindi della salvezza aritmetica. Il traguardo raggiunto tocca anche il calciomercato visto che, come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club sardo ha riscattato il cartellino di Esposito dall'Inter. L'attaccante ha firmato un contratto fino al 2030, mentre ai nerazzurri andranno 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui