Nella giornata di ieri, l'Inter ha avuto modo di festeggiare coi propri tifosi sia la conquista dello Scudetto che della Coppa Italia. La squadra allenata dall'ex difensore rumeno Cristian Chivu, infatti, ha vinto i due titoli nel corso di questo mese e ieri c'è stata la festa in giro per Milano insieme ai tanti tifosi che sono scesi in strada per celebrare il doppio successo. Tuttavia, durante i festeggiamenti in Piazza Duomo ha avuto luogo un episodio non molto piacevole.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Caricamento post Instagram...

Principio d'incendio in Piazza Duomo durante la festa Scudetto dell'Inter

Nelle ultime ore, diverse testate giornalistiche hanno riportato che, durante i festeggiamenti di ieri, è scoppiato unIl punto esatto in cui ha avuto luogo quest'episodio è la terrazza sopra ad un edificio che ospita il negozio del marchio di moda H&M nei pressi di Piazza Duomo, centro della capoluogo lombardo dove la festa della squadra nerazzurra ha trovato la sua. Si pensa che l'incendio sia scoppiato a causa di un petardo utilizzato durante la celebrazione. L'oggetto, però, ha innescato leportando ad attimi di paura.

Milano, Italia - 17 maggio 2026: Tifosi dell'Inter festeggia durante la parata dell'Inter in Piazza Duomo. (Foto di Vincenzo Lombardo - Inter/Inter via Getty Images)

Per fortuna, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo in cui c'è stato il principio d'incendio e hanno tenuto la situazione sotto controllo. Ieri sera, in Piazza Duomo, si contavano circa 50mila tifosi interisti, tutti lì per celebrare il double che la squadra allenata da Chivu ha compiuto. In quel luogo, tra l'altro, le persone presenti superavano in gran numero quelle che hanno festeggiato durante il tragitto che l'Inter ha percorso dallo Stadio Giuseppe Meazza, dove ha pareggiato 1-1 con il già retrocesso Hellas Verona prima della premiazione della squadra con la coppa, fino al centro della città.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365