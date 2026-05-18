Follia totale in Ligue 1 durante la sfida tra Nantes e Tolosa. La partita, che ha difatti rappresentato l'ultima presenza del club gialloverde nella massima serie francese, è stata interrotta e successivamente rinviata a data da destinarsi dopo la clamorosa invasione di campo degli ultras di casa, protagonisti di un'accesa e violenta protesta legata alla retrocessione del Nantes in Ligue 2.

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Il racconto della vicenda di Nantes-Tolosa

Il match allo Stade de la Beaujoire è degenerato nel caos dopo appena 22 minuti di gioco, quando centinaia di ultras del, molti dei quali incappucciati e armati di oggetti potenzialmente pericolosi per l'incolumità dei presenti, hanno sfondato le barriere di sicurezza invadendo il terreno di gioco e lanciando diversi petardi e fumogeni in campo.

Tifosi del Nantes (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport via Getty Images)

I giocatori di Nantes e Tolosa, insieme all'arbitro Stephanie Frappart, sono immediatamente rientrati negli spogliatoi mentre la polizia in assetto antisommossa provava a contenere la situazione sugli spalti e sul prato. Fortunatamente, una volta arrivati anche sul terreno di gioco, le forze dell'ordine sono riuscite a contenere la protesta mettendo in fuga gli ultras.

Protesta e partita rinviata

La rencontre entre le @FCNantes et le @ToulouseFC est arrêtée et ne reprendra pas ce soir. ❌#FCNTFC — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 17, 2026

Alla base della furia dei tifosi gialloverdi ci sarebbe la retrocessione in Ligue 2 del, ufficializzata poche settimane fa dopo la sconfitta contro il. Una debacle pesantissima per lo storico club francese che, alla sua ultima partita in Ligue 1 contro il, lascia la massima serie transalpina dopo ben 12 anni.

Ad un'ora dal fischio d'inizio, alle ore 22 circa, si è deciso di sospendere la partita per i disordini generati dalla tifoseria di casa e rinviarla a data da destinarsi. Tuttavia, sono attesi aggiornamenti in merito alla decisione della federazione francese. Quello allo Stade de la Beaujoire, si tratta dunque di un drammatico epilogo, che chiude davvero nel peggiore dei modi una stagione già disastrosa per i canaries.

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