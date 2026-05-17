Tra le partite che chiudono la stagione di Ligue 1 c'è il derby parigino tra Paris e Psg. La gara è in programma il 17 maggio alle ore 21:00 allo stadio Issy-les-Moilineaux ed è valida per la 34esima giornata di campionato. Per entrambe la partita a livello di classifica non può più dire niente. I padroni di casa hanno raggiunto l'obiettivo salvezza con largo anticipo, mentre gli ospiti si sono laureati campioni in settimana. In vista della gara, analizziamo la carta d'identità di Paris e Psg, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

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Paris-Psg, l'età media delle due squadre

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La nazionalità dei giocatori

Prima di passare ai dati è necessario sottolineare che il numero di giocatori in rosa varia abbastanza, dato che il Paris ne conta 31, mentre il Psg 25. Per quanto riguarda l'non stupisce che quella della squadra di Luis Enrique sia la più bassa, visto che il tecnico spagnolo ha voluto dar vita a un progetto giovane. Il valore medio è didegli avversari. Il Paris ha inserito diversi uomini d'esperienza per questo primo anno in Ligue 1, arrivando ad avere ben. Il più anziano è il portiere Rémy Riou con 38. Il Psg conta solo 3 over 30, con Marquinhos e i suoi 32 anni in testa.Per quanto riguarda i, per i padroni di casa il discorso è semplice visto che c'è solo un calciatore sotto i 20 anni:. Gli ospiti invece ne hanno 6, di cui 4 che condividono i 18 anni:e Quentin Ndjantou. I primi tre incredibilmente sono tutti nati nel gennaio del 2008, quindi si può assegnare a pari merito il premio di "più giovani della rosa". Chiudiamo con il dato relativo all', entrambi non molto distanti. Antoine Kombouare ne ha 62, mentre Luis Enrique 56.Entrambe le squadre hanno una chiara predominanza di giocatori europei e francesi per ovvi motivi. Il Paris conta bendei 20 provenienti dal Vecchio Continente. Degli altri sono da evidenziare i(Coppola, Koleosho e Immobile). La rosa di casa ha poi una larga rappresentanza africana, arrivando a contare 10 calciatori di cui 3 dall'Algeria.

PARIS, FRANCE - APRIL 08: Joao Neves e Vitinha del Paris Saint-Germain parlano durante il riscaldamento prima della partita dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain FC e Liverpool FC al Parc des Princes l'8 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Molto più netta, invece, la divisione dei Paesi di provenienza del Psg. Dei 25 giocatori totali, 19 sono europei tra cui 9 francesi. La seconda nazionalità più rappresentata è il Portogallo, che arriva a 4. Si contano poi 3 sudamericani, 2 africani e 1 asiatico. I neocampioni di Francia hanno quindi calciatori provenienti da 4 continenti, rispetto ai 3 degli avversari.

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