Roma-Porto, il pronostico dei play-off di ritorno di Europa League: giallorossi favoriti dopo l'1-1 conquistato al do Dragao

Vincenzo Bellino Redattore 19 febbraio - 17:44

La partita tra Roma e Porto, valida per il ritorno dei playoff di Europa League, sarà una sfida cruciale per determinare chi accederà agli ottavi di finale. Dopo l'1-1 dell'andata al do Dragão, entrambe le squadre dovranno dare il massimo per superare questo ostacolo. I giallorossi partono leggermente favoriti, ma i lusitani hanno già dimostrato di saper espugnare l'Olimpico ribaltando i pronostici.

La Roma punta sulla solidità — Sotto la guida di Claudio Ranieri, la squadra capitolina ha mostrato segnali di crescita. I giallorossi sono imbattuti da otto partite in Serie A, con un bilancio di cinque vittorie e tre pareggi. Il successo di misura (1-0) contro il Venezia ha rafforzato l'autostima del gruppo, che sembra aver ritrovato compattezza difensiva e maggiore incisività in attacco. Il rientro di elementi fondamentali come Paulo Dybala e Mats Hummels aggiunge soluzioni tattiche importanti per Ranieri.

Porto in cerca di riscatto — La formazione portoghese, allenata da Martín Anselmi, sta attraversando un periodo complicato. I Dragoni hanno raccolto solo una vittoria nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni e faticano in Primeira Liga, dove non vincono da cinque incontri. Tuttavia, il pareggio in extremis contro lo Sporting, firmato da Danny Namaso, potrebbe rappresentare una scossa a livello morale per il gruppo.

Le probabili scelte di Ranieri e Anselmi — ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Çelik, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Claudio Ranieri

PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Djaló, Nehuén Pérez, Otávio; João Mário, Mora, Varela, Eustáquio, Moura; Pepê, Omorodion.

Allenatore: Martín Anselmi

Roma-Porto, il pronostico — I principali bookmaker vedono la Roma favorita. La combinazione 1X + Goal è quotata 2.30, riflettendo la fiducia nei giallorossi ma anche la possibilità che entrambe le squadre segnino (quota 1.91). Considerando il buon momento della Roma e le difficoltà del Porto, la vittoria dei padroni di casa è offerta a 1.73, mentre un risultato esatto di 2-1 si trova a 8.50.

Se il fattore campo può essere decisivo per la Roma, il Porto resta un avversario da non sottovalutare. Il pareggio (X) è quotato 3.60, mentre un successo ospite (segno 2) vale 5.00. Si prospetta una gara intensa e spettacolare, con la Roma in vantaggio nei pronostici, ma il Porto pronto a giocarsi le sue carte fino all'ultimo.