Stesso cammino in campionato, in Europa League ed entrambe reduci da una vittoria con tre reti di scarto per una partita tutta da vivere

Mattia Celio Redattore 22 gennaio - 12:06

Una partita che vale una finale. Questa sera tra Roma-Stoccarda c'è molta posta in palio. A due giornate dalla fine della Fase Campionato, la sfida di questa sera potrebbe dare ad una delle due squadre lo slancio definitivo verso la qualificazione diretta alla fase finale di Europa League. Sia giallorossi che Svevi, infatti, hanno gli stessi punti in classifica (12) ed entrambi sono reduci da tre vittorie consecutive che ne hanno rilanciato le ambizioni. Per di più hanno lo stesso andamento sia nell'attuale competizione che nei rispettivi campionati. Fischio di inizio alle ore 21.

Roma-Stoccarda, come arrivano alla partita le due squadre — Il clamoroso KO casalingo contro il Viktoria Plzen è stato come una sveglia per la Roma. Dopo le prime tre giornate i giallorossi si ritrovavano con una sola vittoria e due sconfitte. Da quel momento, però, la squadra di Gian Piero Gasperini ha ricordato come si gioca e ha inanellato una serie di tre successi consecutivi contro Rangers Glasgow, Midtjylland e Celtic che le ha permesso di risalire la classifica e di ritrovarsi a giocarsi la qualificazione diretta. Un andamento che la Roma sta mostrando anche in Serie A e, quindi, un motivo in più per crederci ancora e fare questo ultimo sforzo.

E' incredibile per quanto sia vero, ma anche lo Stoccarda fino a qui ha avuto lo stesso andamento dei giallorossi. Partenza a mille con una vittoria sul Celta Vigo, poi i due KO contro Basilea e Fenerbahce, e infine i tre successi consecutivi su Feyenoord, Go Ahead Eagles e Maccabi Tel Aviv. Se in Europa League gli Svevi sono ancora in corsa per la qualificazione diretta alla fase finale, in Bundesliga sono in piena lotta per un posto in Champions League. Da quando è arrivato sulla panchina dei Rossi nel 2023, Sebastian Hoeness sta facendo un lavoro veramente degno di nota

Probabili formazioni — Per la sfida contro lo Stoccarda Gasperini non potrà contare sull'infortunato Hermoso al cui posto giocherà Ghilardi. Sugli esterni l'ex Atalanta potrebbe dare fiato a Celik, non al meglio, per fare spazio a Rensch e Wesley. Non potrà esserci Malen, non essendo in lista UEFA. Stesso discorso per Robinio Diaz. Dunque in attacco ci sarà la coppia argentina Dybala-Soulé.

Hoeness invece dovrebbe confermare gli 11 schierati domenica contro l'Union Berlino. Chabot e Hendricks saranno i centrali davanti a Nubel. Reparto arretrato completato da Vagnoman e Mittelstadt come terzini. Diga in mezzo al campo composta da Stiller e Karazor, a sostegno di un quartetto offensivo con Undav centravanti mentre tra le linee Leweling, Nartey e Fuhrich.

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Cristante, Wesley ; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Stoccarda (4-2-3-1) Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeness.

Il pronostico di DDD — I bookmaker considerano leggermente favorita la Roma anche se le quote presentano uno scenario piuttosto aperto. Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze ma fino a qui ha saputo limitare i danni e i risultati in campionato lo confermano. Stesso discorso vale per lo Stoccarda. Considerando inoltre che le due squadre sono reduci da una vittoria con 3 reti di scarto nell'ultimo turno il risultato più pronosticabile si avvia ad essere GOAL.