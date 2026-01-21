Roma-Stoccarda, dove vedere la partita in diretta TV e streaming gratis

La Roma di Giampiero Gasperini è in gran forma, e ritrova il suo pubblico dopo il successo contro il Torino in Serie A, opera di Dybala e Malen, alla sua prima volta in giallorosso. Attualmente al decimo posto in classifica, nelle ultime cinque partite i romanisti hanno totalizzato 2 sconfitte, a cui però sono seguite 3 vittorie. Ora, gli errori non sono più contemplati, ma quella di giovedì all'Olimpico non sarà una serata in discesa.