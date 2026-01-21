La Roma torna in campo e si prepara ad ospitare lo Stoccarda per il match valido per la settima giornata di UEFA Europa League. Per i giallorossi vincere è fondamentale per non perdere la chance di volare direttamente agli ottavi di finale, senza passare dal doppio impegno dei playoff. Appuntamento fissato per giovedì 22 gennaio 2026 allo Stadio Olimpico. Scopriamo quindi dove vedere Roma-Stoccarda, con calcio d'inizio alle ore 21:00.
Europa League
Roma-Stoccarda, dove vedere la partita in diretta TV e streaming gratis
Entrambe le squadre sono a quota 12 punti, si prevede quindi un'atmosfera abbastanza tesa. Interessante la differenza reti, che vede rispettivamente la Roma a +5 e lo Stoccarda a +7: se le squadre dovessero arrivare a pari punti all'ottavo posto, che vale la qualificazione, e al nono, con cui si accede agli spareggi, la sorte bacerebbe la squadra di Sebastian Hoeneß.
Dove vedere Roma-Stoccarda in diretta TV e streaming gratis
Roma-Stoccarda, in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, è un incontro valido per la settima giornata della fase di campionato di UEFA Europa League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252), oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.
Roma-Stoccarda, come arrivano le due squadre
La Roma di Giampiero Gasperini è in gran forma, e ritrova il suo pubblico dopo il successo contro il Torino in Serie A, opera di Dybala e Malen, alla sua prima volta in giallorosso. Attualmente al decimo posto in classifica, nelle ultime cinque partite i romanisti hanno totalizzato 2 sconfitte, a cui però sono seguite 3 vittorie. Ora, gli errori non sono più contemplati, ma quella di giovedì all'Olimpico non sarà una serata in discesa.
Avversari di Dybala e compagni, gli svevi dello Stoccarda arrivano nella capitale in ottima forma, vantando ben 11 punti totalizzati nelle ultime cinque partite. Il loro rendimento nel torneo si presenta identico a quello dei padroni di casa, con le ultime tre gare consecutive vinte dopo un avvio deludente. Dopo essere riusciti a rilanciarsi in una zona interessante della graduatoria, difficilmente i tedeschi vorranno mollare.
Le probabili formazioni di Roma-Stoccarda—
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All: Giampiero Gasperini
Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. All: Sebastian Hoeneß
