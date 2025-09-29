L'attuale membro del consiglio del Bayern considera eccessiva la cifra che il club inglese ha speso per l'attaccante

Jacopo del Monaco 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 10:07)

Il passaggio di Nick Woltemade dallo Stoccarda al Newcastle ha ricevuto diversi commenti, tra cui quello di Karl-Heinz Rummenigge. L'ex centravanti dell'Inter, oggi membro del consiglio del Bayern Monaco, non ha speso parole dolci per quest'operazione di mercato. L'attuale attaccante del club inglese, tra l'altro, era anche un obiettivo di mercato dei Campioni di Germania.

Rummenigge su Woltemade: "Noi a Monaco non avremmo mai pagato così tanto" — Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, il Newcastle ha acquistato Woltemade dallo Stoccarda per circa 90 milioni di euro. Una cifra che può essere considerata esorbitante per un attaccante che solo lo scorso anno ha disputato la sua miglior stagione segnando 17 gol e vincendo la DFB-Pokal, ovvero la coppa nazionale tedesca. Il classe 2002 era anche un obiettivo del Bayern Monaco che, viste le richieste degli Svevi, ha deciso di lasciare questa pista. Nel corso del programma bavarese Blickpuntkt Sport, Rummenigge ha detto la sua opinione su quest'operazione di mercato effettuata dalla squadra allenata da Howe, facendo anche i complimenti allo Stoccarda per la cifra guadagnata.

Ecco le parole del due volte Pallone d'Oro negli anni '80: "Bisogna avere un'opinione autentica sulle cose perchè è l'unico modo per essere riconosciuti in modo credibile. Voglio essere onesto. Quando ho saputo di Woltemade e della richiesta dello Stoccarda, insieme ad Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen e Max Eberl abbiamo detto che stiamo arrivando lentamente a livelli inaccettabili. Non dobbiamo soddisfare ogni richiesta per la felicità di altri, soprattutto chi finanzia lo Stoccarda. Mi congratulo con il club per aver trovato un 'idiota' che ha speso così tanti soldi. Noi a Monaco non l'avremmo mai fatto!".

L'ex Inter ha anche commentato il passaggio di Florian Wirtz al Liverpool, altro giocatore che il Bayern seguiva: "In realtà ci dispiace un po' per lui perchè è un grande giocatore e sarebbe stato perfetto per noi".