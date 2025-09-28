Nessun alibi per il ko dei Reds che si arrendono agli avversari dopo una gara ricca di distrazioni, capovolgimenti di fronte e un atteggiamento in campo che non è piaciuto al tecnico.

Alessia Bartiromo 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 12:25)

Imbattuti e per molti anche imbattibili eppure nella sesta giornata di Premier League qualcosa è andato storto. Si ferma il Liverpool e lo fa inaspettatamente in trasferta contro il Crystal Palace, arrendendosi alle reti di Sarr in avvio e Nketiah nel finale. Un ko che brucia e fa male ma non è tempo degli alibi, almeno per il tecnico del Liverpool Arne Slot. E' lui che in conferenza stampa post partita non usa mezzi termini e fa un doveroso mea culpa, puntando il dito verso l'atteggiamento della sua squadra, con i complimenti agli avversari per il successo ottenuto.

La sconfitta del Liverpool e le parole di Slot — Non era prevista la sconfitta per il Liverpool, capolista in Premier League e ancora imbattuto nelle prime 5 giornate di campionato. Contro il Crystal Palace una gara complicata da gestire, con la rete all'ultimo secondo di Nketiah che ha condannato i reds a sventolare bandiera bianca. Un primo tempo deludente, così come ha commentato Arne Slot nel post gara, non cercando mai alibi per i suoi ragazzi ma analizzando il ko in maniera molto lucida.

"Possiamo incolpare solo noi stessi per il primo ko stagionale, non c'è stato l'atteggiamento giusto e abbiamo commesso troppi errori. Il primo tempo è stato fortemente al di sotto delle aspettative. Il goal di Federico Chiesa ci ha illusi che potevamo almeno strappare un pari ma all'ultimo secondo era veramente inutile essere propositivi e giocare la palla, bisognava solo difendersi, ancor di più perché mancava pochissimo al termine del match e infatti siamo stati puniti", dichiara in conferenza stampa.

Un atteggiamento sbagliato e i complimenti al Crystal Palace — "Non è un caso che spesso non riusciamo a fare punti contro il Crystal Palace, è una squadra ben organizzata e cadiamo nel loro tranello, giocando così come si aspettano che facciamo. Complimenti a loro, hanno assolutamente meritato questa vittoria", prosegue il tecnico Slot, particolarmente amareggiato. "Nel secondo tempo avremmo meritato qualcosa di più, peccato per la disattenzione finale. Il fatto che il Crystal non conceda mai occasioni e noi ne abbiamo avute varie, vuol dire che comunque siamo stati davvero bravi. Sarebbe stata una gara da pareggio ma il calcio è così. Dobbiamo lavorare e migliorare ancora", termina.