Il club dove calcisticamente è cresciuto Cristian Chivu sta vivendo un momento a dire poco clamoroso: 94 punti di penalità e stagione che si può dire già conclusa.

Mattia Celio Redattore 23 agosto - 17:08

Quello che è successo in Romania ha del clamoroso. Il FCU Craiova, squadra militante nella terza serie del campionato rumeno, dovrà giocare la stagione partendo da una penalità praticamente insormontabile: ben 94 punti di penalizzazione. Il club dove è cresciuto calcisticamente Cristian Chivu è, dunque, chiamato ad una vera e propria impresa, ma dato il numero di penalità le speranze di salvezza sono quasi vane.

Romania, Craiova nei guai: inizierà la stagione con 94 punti di penalizzazione — Una stagione che deve ancora cominciare ma che può considerarsi già conclusa per il FCU Craiova. I biancoazzurri stanno vivendo una situazione ai limiti dell'assurdo. Il club dovrà iniziare il campionato con 94 punti di penalità. La squadra in cui è cresciuto Chivu, attuale tecnico dell'Inter, è già stata retrocessa in terza serie per problemi finanziari e adesso dovrà davvero tentare un'impresa praticamente impossibile.

Nel giro di pochi mesi, dunque, la situazione per il club del distretto di Dolj si è veramente capovolta: dalla qualificazione alle coppe europee ad una retrocessione che rischia anche di cancellare anni di storia. La penalizzazione, infatti, non è neppure il problema peggiore: se i problemi finanziari non verranno risolti il Craiova rischia anche di sparire dalla mappa del calcio.

Fondato nel 1948, i "leoni di Banie" hanno conquistato nella loro storia 4 campionati rumeni, 6 Coppe di Romania, 2 campionati di seconda divisione e due di terza categoria. Inoltre, i biancoblu nelle ultime stagioni hanno sempre lottato per piazzamenti per le coppe europee. Nell'estate del 2017, hanno ospitato il Milan per la partita valida per i playoff di Europa League. Sfida poi vinta dai rossoneri 1-0 con rete di Ricardo Rodriguez. Ricordi che rischiano seriamente di essere cancellati nel giro pochi mesi. Se non prima.