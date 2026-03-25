Ci sono giocatori che non passeranno mai di moda nella memoria collettiva dei tifosi calcistici come l'ex pallone d'oro brasiliano, che darà un assaggio del suo talento in amichevole il prossimo maggio.

Pietro Rusconi Redattore 25 marzo - 11:49

Un giocatore come Ronaldinho manca davvero troppo ad un calcio troppo spesso ingabbiato dalla tattica e improntato alla fisicità dirompente. Guardando una partita, specialmente di Serie A, è facile cadere nella trappola della noia e distrarsi, perdendo di vista il risultato. Poca fantasia, poche idee e poca creatività. Il dribbling è un'arma sempre meno utilizzata nel campionato italiano povero di ali tecniche con il Como che propone dei grandi specialisti dell'arte e questo dettaglio si riflette in una sempre minore competitività a livello europeo.

La Premier League invece è florida di questi talenti dal piede fatato e non adatti al 3-5-2 italiano. Il campionato inglese ha le disponibilità economiche per accaparrarsi sempre i talenti sudamericani più in voga ma ha anche l'attrattività progettuale e tattica per convincere questi talenti ad esibirsi in Inghilterra. Tuttavia, questa volta il Sunderland non ha comprato nessun nuovo giovane. A prendere controllo dello Stadium of Light sarà Ronaldinho per un evento davvero speciale.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Ronaldinho e il match a Sunderland — Seppur Ronaldinho non abbia mai giocato in una squadra di Premier League, i ricordi dei suoi gol e dei suoi dribbling sono impressi nella memoria dei suoi avversari. Stamford Bridge, Anfield, l'Emirates...ognuno porta con sé l'emozione e il privilegio di aver visto l'ex nazionale brasiliano toccare il pallone. Col ritiro dell'ex Milan nel 2018, le speranze di vedere giocare Ronaldinho in UK sono cessate definitivamente.

Tuttavia, l'ex Barça ha organizzato una sfida, ovvero la "Ronaldinho and Friends", in uno stadio in cui mai aveva avuto accesso: lo Stadium of Light di Sunderland. La partita si disputerà il 25 maggio 2026, un giorno dopo la conclusione della Premier League in corso. Le due squadre che si sfideranno saranno capitanate da Ronaldinho e dal beniamino di casa Jermain Defoe. Per il match ci saranno tanti volti noti tra cui Djibril Cissé, Heurelho Gomes, Rafael, Fabio, Anderson, Fernando e Kleberson, in attesa di altre conferme. Il costo del biglietto si aggira fra le venti e le venticinque sterline, rendendo accessibile un match dal sapore iconico e leggendario.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Lottomatica

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Sisal

A proposito della partita è intervenuto il responsabile commerciale del Sunderland, David Bruce: "È un onore ospitare questa partita e dare il benvenuto ad una delle leggenda più iconiche di questo sport. Lo stadio è noto per ospitare grandi eventi e questo non fa eccezione. Sunderland è una meta di grande richiamo per gli appassionati di calcio a livello globale e non vediamo l'ora di accogliere alcuni dei più grandi campioni, mostrando al contempo la nostra città".

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.