Ronaldo, la rivelazione dell’ex compagna: “Ero insaziabile a letto, facevo uso di steroidi…”

Michele Umezu, 41enne bodybuilder brasiliana ex fidanzata di Ronaldo Il Fenomeno, ha dovuto fare i conti con alcuni effetti collaterali per l'uso di steroidi...

Sergio Pace Redattore

"Per aumentare la mia massa muscolare prendevo steroidi. Il mio ex (Ronaldo) ha gestito la situazione in modo sbagliato, io non ne sapevo molto sull'argomento. E così ho dovuto affrontare effetti collaterali come la perdita di capelli, peli del corpo più spessi, cambiamento di voce, acne e...un aumento importante del desiderio sessuale", ha confessato Michele Umezu, 41enne bodybuilder brasiliana nonché ex fidanzata di Ronaldo Il Fenomeno.

La Umezu è diventata una star del fitness in Brasile e non perde l'occasione di postare regolarmente su Instagram foto e video dei suoi allenamenti in palestra. Michele, che ha avuto un figlio da Ronaldo, recentemente ai media locali ha rivelato alcuni aspetti della sua vita sessuale risalenti al periodo in cui stava con l'ex attaccante brasiliano di Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan, tra le altre.

Insaziabile...

"Gli ormoni, come il testosterone, aumentano la libido. Solitamente le donne che ne fanno uso hanno una libido alta. A letto ero diventata insaziabile. So che non era salutare, era un problema collaterale ormonale. Dicono che il testosterone sia un farmaco per l'ormone della giovinezza", racconta Michele Umezu. Adesso, dopo alcuni problemi di salute, la 41enne ex di Ronaldo si è rimessa in carreggiata dal punto di vista fisico.

Tramite i suoi social (su Instagram conta 207mila follower), Michele ha anche fatto sapere di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per ripristinare la verginità (imenoplastica). La bodybuilder brasiliana ha deciso di compiere questo passo per un motivo: "Voglio fare sesso solo quando mi sposerò".

Michele è alla ricerca di un uomo da sposare, che condivida i suoi stessi scopi e la sua stessa fede: "Non mi vergogno a dirlo, perché è quello che voglio realmente".