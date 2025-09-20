L'ex calciatore del Manchester United e della Nazionale inglese, ha raccontato alla BBC Sport durante il suo podcast "Wayne Rooney Show" un incredibile episodio che riguarda la sua famiglia.

Alessia Bartiromo 20 settembre - 10:49

Wayne Rooney continua a far parlare di sé, anche lontano dal rettangolo verde di gioco. L'ex calciatore del Manchester United e della Nazionale inglese, ha raccontato alla BBC Sport durante il suo podcast "Wayne Rooney Show" un incredibile episodio risalente ai tempi della sua lunghissima avventura con i Red Devils con un particolare alterco con sua moglie dopo che la stessa aveva acquistato ed esposto fuori al balcone una bandiera del Liverpool, dopo la conquista della Premier.

Una lunga carriera tra dichiarazioni al veleno e momenti sopra le righe — Rooney non è nuovo ad aneddoti ed episodi molto singolari, che spesso hanno fatto torcere il naso a numerosi addetti ai lavori. Nell'ultimo periodo, diventato opinionista in tv, ha criticato duramente le scelte della sua ex squadra, il Manchester United, prendendo le difese di Amorim. Una posizione molto particolare ma poco importa: Rooney non hai mai temuto le critiche e, senza peli sulla lingua, dice sempre le cose come stanno. Non è un caso che il suo podcast "Wayne Rooney Show" su BBC Sport stia spopolando, facendo impazzire i tifosi che ricordano ancora le sue gesta sportive.

Rooney e il litigio con la moglie per la bandiera del Liverpool — Nell'ultima puntata del podcast, Rooney si è lasciato andare a un racconto molto singolare di un episodio accaduto durante i suoi anni allo United. Oltre che ai Red Devils, l'ex calciatore è anche particolarmente legato all'Erverton, prima squadra in assoluto dove ha giocato e che lo ha lanciato nel calcio che conta. Sua moglie Coleen invece, era da sempre tifosa del Liverpool, dando vita a un particolare derby casalingo. Quando la squadra della compagna ha vinto la Premier, Coleen ha deciso di esporre di nascosto fuori casa numerose bandiere dei Reds, mandando Rooney su tutte le furie. Le ha subito chiesto di andarle a rimuovere e, mentre era sul balcone, l'ha chiusa all'esterno. "Ma tranquilli, non è stato per troppo tempo", sorride il campione.