L'argentino accusa i compagni di poca grinta e attacca l’arbitraggio: l’audio del suo sfogo sul “ci aiutano” viene interrotto, alimentando polemiche e sospetti già discussi sui social

Silvia Cannas Simontacchi 22 settembre - 13:22

Finisce 1-1 il match tra Rosario Central e Talleres Cordoba, disputatasi nella notte italiana appena trascorsa allo stadio Gigante de Arroyito. Un risultato che ad Angel Di Maria, fiducioso di poter conquistare i tre punti con la sua squadra, con non è proprio andato giù. Dopo il triplice fischio, infatti, il Fideo si è lasciato andare a uno sfogo piuttosto acceso sull'operato del direttore di gara. "E poi dicono che noi veniamo aiutati", ha sbottato, prima che l'audio venisse interrotto da un provvidenziale problema tecnico.

La protesta di Di Maria contro l'atteggiamento e l'arbitraggio Protagonista in campo, Di Maria si è certamente fatto notare anche fuori. Al nervosismo dimostrato in fase di gioco, come era già accaduto in passato, è seguita un'intervista post partita di fuoco. L'oggetto dei suoi strali non è stato solo l'arbitro, ma anche l'atteggiamento dei suoi compagni, colpevoli secondo lui di non essere abbastanza decisi: "Ci manca sempre qualcosa" ha tuonato l'argentino, "Siamo entrati in campo mezzi addormentati, così ci siamo presi un gol di m...a". Una dichiarazione che non ha bisogno di molte parafrasi, e che poteva già suggerire il suo stato d'animo.

Ma l'argentino aveva ancora molto altro da dire. Dopo essersela presa con i compagni, infatti, il Campione del Mondo 2022 è passato agli ufficiali di gara: "Poi dicono pure che ci aiutano, ma...". L'audio, a questo punto, si è interrotto per un problema tecnico con un tempismo forse provvidenziale, ma tanto è bastato a far discutere giornalisti e tifosi di ogni colore. A far infuriare Di Maria sarebbero stati gli interventi del VAR che avevano annullato un gol e un rigore per il Rosario Central.

Fin dal suo ritorno al Central, sui social si è largamente discusso di sospetti su possibili "aiutini" da parte degli arbitri, in particolare a causa di diversi rigori a favore assegnati. Nel mese di di agosto, dopo la vittoria nel derby contro il Newell's, proprio Di Maria, aveva dichiarato: "Penso che sia tutto regolare, visto che di solito gli arbitri mi mettono nei guai. Credo che i due rigori che ci hanno assegnato fossero netti. Se ci aiutassero, saremmo primi in classifica, invece non è così. Che ognuno la pensi come crede".