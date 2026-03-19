Quel biglietto dato a Garnacho da Rosenior fa ancora discutere. Il tecnico, durante la conferenza stampa pre-match contro l'Everton, ha discusso con i giornalisti dell'accaduto, rivendicando il gesto come giusto a prescindere dal risultato.

Francesco Di Chio 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 17:46)

Nella conferenza stampa prima della gara di Premier League contro l'Everton, in programma per Sabato 21, Rosenior è tornato a parlare di quel bigliettino a Garnacho. Il tecnico del Chelsea ha affrontato il tema, parlando di quel gesto che è sembrato agli occhi di tutti completamente staccato dal contesto della partita.

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Rosenior e le critiche per Garnacho: "Non sono sorpreso" — Al minuto 83 di Paris Saint Germain-Chelsea abbiamo assistito ad una scena a dir poco sorprendente. Rosenior, allenatore dei Blues, ha mandato in campo Garnacho, mostrandogli un bigliettino con delle indicazioni tattiche. Scena normalissima a cui assistiamo quasi ogni domenica, certo. Se non fosse che tutto ciò accadeva mentre il Chelsea era sotto 0-3 per un totale complessivo di 8-2 in favore dei parigini. La curiosa scelta del tecnico dei blues, oltre a suscitare lo stupore dello stesso Garnacho, ha ovviamente scatenato l'ironia di tutto il mondo calcistico, sul web e non solo.

Alla domanda dei giornalisti circa quanto accaduto, Rosenior ha risposto molto lucidamente e con una convinzione sorprendente. "Non mi tocca. Non sono sorpreso", ha detto l'ex allenatore dello Strasburgo, continuando: "La realtà è che devo aiutare questa squadra a vincere le partite di calcio. Se non lo faccio, magari se respiro male o starnutisco male, la gente parlerà ugualmente di me". Il punto del tecnico è chiaro: nonostante la situazione ormai irreparabile della partita, lui vuole lavorare per la squadra, indipendentemente dal risultato. In più, con questa risposta, il tecnico inglese ha evidenziato quanto nell'epoca dei social network il giudizio della gente spesso è ingigantito rispetto ai fatti stessi.

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"Obiettivo Champions" — Da quando siede sulla panchina dei blues al posto di Enzo Maresca, Rosenior ha ottenuto risultati molto altalenanti. Il Chelsea è ad 1 solo punto dal quinto posto, e a 3 dal quarto posto. Obiettivo chiaro nella mente del tecnico ma anche di tutta la squadra è la qualificazione in Champions League. "Questo club merita di giocare in Champions League, è semplice. Questo è il nostro obiettivo. Ora dobbiamo solo assicurarci di vincere la prossima partita e restare sulla strada giusta". L'allenatore ha poi ricordato che, oltre all'obiettivo qualificazione, la sua squadra è ancora in corsa per la FA Cup, dove incontrerà il Port Vale per i quarti di finale.