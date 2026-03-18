Negli ultimi attimi della gara di ritorno di Champions, l'allenatore dei blues consegna al suo giocatore un foglio con indicazioni tattiche, lasciando l'attaccante incredulo e stupito, visto il risultato già deciso.

Vincenzo Di Chio 18 marzo - 11:53

Ieri il Chelsea ha vissuto una serata da dimenticare in Champions League, uscendo clamorosamente agli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain con un punteggio complessivo di 8-2. Una sconfitta che ha lasciato la squadra di Stamford Bridge sotto shock e i tifosi molto amareggiati.

Ma la partita non ci ha offerto solo il verdetto del campo: tra i momenti più curiosi spicca l'episodio che ha visto protagonista l'allenatore Liam Rosenior e il giovane attaccante Alejandro Garnacho. Con il match già compromesso, il tecnico ha deciso di consegnare all'argentino un foglio con indicazioni tattiche da dare ai suoi compagni di squadra, scatenando la sorpresa e la frustazione del giocatore.

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Un gesto insolito negli ultimi minuti — Questo episodio ha colpito gli osservatori, perchè mette in evidenza le difficoltà del Chelsea, sia sul piano tecnico che su quello della gestione emotiva dei giocatori in momenti critici. Quando il cronometro segnava 39 minuti e la partita era oramai nella mani del PSG, Rosenior ha deciso di intervenire in maniera piuttosto insolita. Ha chiamato Garnacho, gli ha spiegato alcune modifiche tattiche e gli ha consegnato un foglio da mostrare ai suoi compagni di squadra.

L'attaccante, visibilmente confuso e amareggiato, ha ricevuto le indicazioni mentre cercava di rientrare in campo. La scena è stata molto sorprendente perché, con il risultato già compromesso, il gesto sembrava quasi simbolico, più che efficace dal punto di vista pratico. I giocatori e tifosi hanno reagito con incredulità, sottolineando come alcune decisioni del mister possano apparire fuori contesto a risultato già scritto.

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Le conseguenze del Chelsea al dominio del Psg — Aldilà della curiosità tattica, il problema principale dei Blues resta la differenza netta di qualità e di gioco espressa nella gara contro i francesi. Il PSG ha letteralmente dominato la squadra di Londra nei 180' minuti di gara complessivi. La prestazione del Chelsea è stata insufficiente sotto tutti i punti di vista: organizzazione, intensità e ritmo sono risultati completamente inferiori a quelli degli uomini di Luis Henrique. Questo risultato complessivo sottolinea non solo le difficoltà di ieri, ma anche i problemi che la squadra sta attraversando in questo periodo della stagione.

La sconfitta lascia gli uomini di Rosenior con una doppia delusione: non solo l'eliminazione dalla Champions League ma anche il permanere al di fuori delle posizioni utili per la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni nella classifica di Premier League. L'episodio di Garnacho e del foglio tattico diventa così un simbolo: un tentativo troppo tardivo di rimediare, che ha mostrato la confusione della squadra in una serata difficilmente digeribile dai tifosi.

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