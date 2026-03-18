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CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Monaco-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Bayern Monaco Atalanta dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 18 marzo all'Allianz Arena con gli orobici chiamati all'incredibile impresa per ribaltare il duro passivo della gara di andata
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Torna in campo l’unica italiana rimasta in Champions League nella partita tra Bayern Monaco e Atalanta. La gara è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 all’Allianz Arena. Con il 6-1 dell’andata la qualificazione dei bavaresi sembra ormai certa. Ecco dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta tv e streaming.

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Bayern Monaco-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

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La partita valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. È quindi necessario essere iscritti e abbonati a Prime per poter assistere alla gara dei bergamaschi. La telecronaca è affidata a Mario Piccinini e a Massimo Ambrosini.

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Lo stato di forma delle due squadre

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Il Bayern Monaco in campionato viaggia con nove punti di distacco sulla seconda ed è abbastanza tranquillo. Nell’ultima giornata ha pareggiato 1-1 con il Bayer Leverkusen, mettendo fine a una serie di sette successi consecutivi in tutte le competizioni. Oltre a questo pareggio e alla vittoria sui bergamaschi, i bavaresi hanno vinto con Borussia Mönchengladbach (4-1), Borussia Dortmund (2-3), Eintracht Francoforte (3-2) e Werder Brema (0-3).

L’Atalanta è invece rientrata in piena corsa per l’Europa dopo l’inizio di campionato sotto tono. Con l’accavallarsi di tre impegni diversi, però, le difficoltà si iniziano a far sentire. La squadra di Palladino non vince da cinque partite. Ha pareggiato in Coppa Italia con la Lazio (2-2) e in Serie A con l’Udinese (2-2) e l'Inter (1-1). Ha perso infine con Bayern Monaco all’andata e Sassuolo (2-1).

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STUTTGART, GERMANY - DECEMBER 06: Vincent Kompany, allenatore del FC Bayern Munich, prima della partita di Bundesliga tra VFB Stoccarda e FC Bayern Monaco alla MHP Arena il 6 dicembre 2025. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Le probabili formazioni

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Tra infortuni e squalificati, Kompany ha fuori rosa molti giocatori. Tra questi i più importanti sono certamente Neuer, Olise, Kimmich, Musiala, Davies e Ulreich. Da questo punto di vista, la situazione per Palladino è sicuramente migliore. A saltare il ritorno è solo Musah, squalificato. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

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