La sfida è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 18 marzo all'Allianz Arena con gli orobici chiamati all'incredibile impresa per ribaltare il duro passivo della gara di andata

Filippo Montoli 18 marzo - 09:30

Torna in campo l’unica italiana rimasta in Champions League nella partita tra Bayern Monaco e Atalanta. La gara è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 all’Allianz Arena. Con il 6-1 dell’andata la qualificazione dei bavaresi sembra ormai certa. Ecco dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Bayern Monaco-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. È quindi necessario essere iscritti e abbonati a Prime per poter assistere alla gara dei bergamaschi. La telecronaca è affidata a Mario Piccinini e a Massimo Ambrosini.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Lo stato di forma delle due squadre — Il Bayern Monaco in campionato viaggia con nove punti di distacco sulla seconda ed è abbastanza tranquillo. Nell’ultima giornata ha pareggiato 1-1 con il Bayer Leverkusen, mettendo fine a una serie di sette successi consecutivi in tutte le competizioni. Oltre a questo pareggio e alla vittoria sui bergamaschi, i bavaresi hanno vinto con Borussia Mönchengladbach (4-1), Borussia Dortmund (2-3), Eintracht Francoforte (3-2) e Werder Brema (0-3).

L’Atalanta è invece rientrata in piena corsa per l’Europa dopo l’inizio di campionato sotto tono. Con l’accavallarsi di tre impegni diversi, però, le difficoltà si iniziano a far sentire. La squadra di Palladino non vince da cinque partite. Ha pareggiato in Coppa Italia con la Lazio (2-2) e in Serie A con l’Udinese (2-2) e l'Inter (1-1). Ha perso infine con Bayern Monaco all’andata e Sassuolo (2-1).

Le probabili formazioni — Tra infortuni e squalificati, Kompany ha fuori rosa molti giocatori. Tra questi i più importanti sono certamente Neuer, Olise, Kimmich, Musiala, Davies e Ulreich. Da questo punto di vista, la situazione per Palladino è sicuramente migliore. A saltare il ritorno è solo Musah, squalificato. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.