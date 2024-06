Rotterdam perde un derby: Excelsior retrocesso, NAC Breda promosso in Eredivisie

Cinque anni dopo il NAC Breda disputerà nuovamente il campionato di Eredivisie. La squadra giallonera, allenata da Jean-Paul van Gastel, nonostante la sconfitta per 4-1 in casa dell’Excelsior torna nella massima serie del calcio olandese,...

Vincenzo Bellino Redattore 3 giugno - 10:25

Cinque anni dopo il NAC Breda disputerà nuovamente il campionato di Eredivisie. La squadra giallonera, allenata da Jean-Paul van Gastel, nonostante la sconfitta per 4-1 in casa dell'Excelsior torna nella massima serie del calcio olandese, in virtù del successo per 6-2, ottenuto nella gara d'andata.

Excelsior, super Parrott non basta — Impresa sfiorata e incompiuta. Ce l'ha messa tutta l'Excelsior ma il massimo non è bastato alla squadra di Marinus Dijkhuizen che vince 4-1 contro il NAC Breda, ma retrocede in Eerste Divisie. Trascinati da un super Troy Parrott, attaccante irlandese in prestito dal Tottenham, i De Kralingers erano riusciti a portarsi sul 3-0 al termine dei primi 45', siglando tre reti in 22'.

Nella ripresa la tripletta di Parrott sembrava potesse spianare la strada verso la permanenza in massima serie e invece al 58' è arrivata l'improvvisa doccia fredda. La rete del 4-1 di Staring ha spento le speranze dei padroni di casa che non son riusciti a trovare il gol salvezza nell'ultima mezz'ora di gioco.

Excelsior, niente derby di Rotterdam — La retrocessione in Eerste Divisie nega all'Excelsior la possibilità di giocare i derby di Rotterdam nella prossima stagione. I rossoneri, infatti, non affronteranno nè il Feyenoord, nè lo Sparta Rotterdam. Un duro colpo da digerire, soprattutto se si pensa che proprio la sconfitta rimediata all'ultima giornata nel derby col Feyenoord, ha condannato l'Excelsior ai play-out.