La commozione dell'ex-centrocampista irlandese e leggenda del Manchester United durante una puntata di Stick To Football

Giorgio Trobbiani 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 09:34)

Anche i duri, in questo caso i durissimi, hanno un cuore. Stiamo parlando di Roy Keane, leggenda del Manchester United e feroce centrocampista sul rettangolo verde che, durante un episodio del podcast 'Stick To Football', si è visibilmente commosso mostrando ai suoi compagni di viaggio per la registrazione, fra cui Ian Wright e Gary Neville, delle immagini dei suoi genitori.

L'emozione di Roy Keane: "Quando vedi la tua famiglia a Wembley..." — Durante il podcast si parla del passato e di alcuni cimeli di questi grandi, grandissimi, calciatori che hanno calcato i campi di Premier League fra gli anni '90 e '00. Roy Keane, oltre a far vedere una divisa del Nottingham Forest del 1991, ha poi mostrato una foto dei suoi genitori e, esattamente in quel momento, si è visibilmente commosso con Ian Wright che lo ha consolato a parole e a gesti mettendogli una mano sulla spalla. Keane ha affermato: "Si parla di calcio, dei suoi alti e bassi, di tutte queste robe qua, ma poi quando vedi i tuoi genitori a Wembley dopo una grande vittoria...".

Parole d'affetto e d'amore di un uomo che, dietro una grande corazza, più volte si è mostrato tenero e affettuoso nei confronti delle persone da lui ritenute meritevoli di ricevere le sue attenzioni. Maurice Keane, papà di Roy, è venuto a mancare nel 2019 all'età di 79 anni. Maurice, che è anche il secondo nome dell'ex centrocampista del Manchester United, ha regolarmente visto tutte le gare di suo figlio allo stadio. Tante emozioni e tanti ricordi di una famiglia felice e unita quella dei Keane che ha prodotto uno dei giocatori più duri, ma allo stesso tempo più puri, che il calcio britannico ed europeo abbiano mai visto.