derbyderbyderby calcio estero Roy Keane si emoziona durante un podcast facendo vedere le foto dei suoi genitori

CUORE TENERO

Roy Keane si emoziona durante un podcast facendo vedere le foto dei suoi genitori

Roy Keane: 'Il Manchester United è una squadra mediocre e noiosa'
La commozione dell'ex-centrocampista irlandese e leggenda del Manchester United durante una puntata di Stick To Football
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Anche i duri, in questo caso i durissimi, hanno un cuore. Stiamo parlando di Roy Keane, leggenda del Manchester United e feroce centrocampista sul rettangolo verde che, durante un episodio del podcast 'Stick To Football', si è visibilmente commosso mostrando ai suoi compagni di viaggio per la registrazione, fra cui Ian Wright e Gary Neville, delle immagini dei suoi genitori.

L'emozione di Roy Keane: "Quando vedi la tua famiglia a Wembley..."

—  

Durante il podcast si parla del passato e di alcuni cimeli di questi grandi, grandissimi, calciatori che hanno calcato i campi di Premier League fra gli anni '90 e '00. Roy Keane, oltre a far vedere una divisa del Nottingham Forest del 1991, ha poi mostrato una foto dei suoi genitori e, esattamente in quel momento, si è visibilmente commosso con Ian Wright che lo ha consolato a parole e a gesti mettendogli una mano sulla spalla. Keane ha affermato: "Si parla di calcio, dei suoi alti e bassi, di tutte queste robe qua, ma poi quando vedi i tuoi genitori a Wembley dopo una grande vittoria...".

Roy Keane si emoziona durante un podcast facendo vedere le foto dei suoi genitori- immagine 2
L'immagine della famiglia Keane alla cui vista Roy si è emozionato durante 'Stick to Football' insieme ai suoi compagni di viaggio ed ex giocatori di Premier League: Neville, Carragher e Wright e alla host Jill Scott

Parole d'affetto e d'amore di un uomo che, dietro una grande corazza, più volte si è mostrato tenero e affettuoso nei confronti delle persone da lui ritenute meritevoli di ricevere le sue attenzioni. Maurice Keane, papà di Roy, è venuto a mancare nel 2019 all'età di 79 anni. Maurice, che è anche il secondo nome dell'ex centrocampista del Manchester United, ha regolarmente visto tutte le gare di suo figlio allo stadio. Tante emozioni e tanti ricordi di una famiglia felice e unita quella dei Keane che ha prodotto uno dei giocatori più duri, ma allo stesso tempo più puri, che il calcio britannico ed europeo abbiano mai visto.

Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA