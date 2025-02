Rúben Amorim su Dorgu: “Avrà bisogno di tempo per adattarsi al calcio inglese”

Un esordio positivo

Nonostante la sostituzione alla fine del primo tempo, Dorgu ha ottenuto un buon riscontro dai tifosi del Manchester United. La prestazione è stata giudicata positiva, anche se è parso in difficoltà rispetto ai suoi compagni. La partita contro il Leicester è stata la prima con i suoi nuovi compagni per l'esterno danese e sicuramente avrà il tempo per entrare perfettamente nei meccanismi di gioco dello United.