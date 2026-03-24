Il difensore del Real Madrid e della Germania spiega i motivi per cui in ogni partita si spinge "sportivamente" oltre il limite

Mattia Celio Redattore 24 marzo - 15:52

Cosa si è disposti a fare pur di vincere? Se si vuole vincere una partita bisogna dare tutto. È un concetto che tutti i giocatori dovrebbero conoscere. Non garantisce la vittoria ma almeno in questo modo non si avrà rimpianti. Antonio Rudiger, difensore di Real Madrid e Germania, ha parlato al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung della sua condizione fisica e della mentalità con cui affronta le partite, spingendosi sempre al limite ma in modo "sportivo".

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Rudiger e il senso di squadra: "Odio deludere i miei compagni" — "La squadra prima di tutto". Un buon giocatore deve sempre mettersi al servizio della squadra. Dare tutto per essa, anche se questo vuol dire andare oltre i propri limiti. Antonio Rudiger, nella sua carriera, ha dimostrato di aver capito perfettamente questo concetto. Non è solo portare la fascia di capitano a fare di un giocatore un leader, ma anche e soprattutto la forza di volontà e il senso del sacrificio. E' pericoloso per il fisico, questo è risaputo, ma se si vuole vincere serve anche questo.

Proprio il difensore del Real Madrid, in questo momento impegnato con la sua Germania, ha concesso un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung in cui ha parlato della sua condizione mentale e fisica messa sempre a dura prova: "La scorsa stagione potevo giocare, e persino allenarmi, solo prendendo antidolorifici - ha iniziato il tedesco - A gennaio di quest'anno, le mie condizioni sono peggiorate di nuovo, e allora ho capito: ora devo fermarmi, soprattutto pensando ai Mondiali di quest'estate. Ma ora sono tornato al 100%".

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Dolori di cui però l'ex Roma non se ne è mai pentito. Anzi: "Ho messo la mia salute in secondo piano e volevo essere al 100% per il Real Madrid, perché non c'è niente che odio di più che deludere i miei compagni di squadra. Lo rifarei? Certamente!". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. Tuttavia, le sue condizioni poco ottimali sono state al centro di diversi dibattiti ultimamente. Rudiger ha risposto così: "Se le critiche sono presentate in modo serio e obiettivo, ovviamente le prendo sul serio, perché so di aver commesso degli errori. Questo mi spinge anche a essere ancora più concentrato".

Giocare al limite è sempre una qualità che contraddistingue un giocatore. Una qualità che a Rudiger assolutamente non manca: "Essere un difensore grintoso fa parte del mio DNA. Se vuoi essere uno specialista nell'uno contro uno a questo livello, non puoi essere un semplice aiutante. Devi dire all'attaccante: 'Oggi sarà una brutta giornata per te'. È una questione di mentalità". Caratteristiche grazie alle quali il classe '93 si è levato molte soddisfazioni: "È proprio quel limite che mi ha portato al Real Madrid. A Madrid lo apprezzano e lo celebrano. Senza di esso, non sarei qui, non avrei vinto due volte la Champions League, né avrei giocato così tante partite con la mia nazionale".

E a proposito di limiti. Quali gli è stato chiesto quale limite deve superare la sua Germania per vincere il Mondiale, Rudiger ha risposto: "Abbiamo tanto talento e tecnica, lo sanno tutti. Ma il talento da solo non basta. Dobbiamo ritrovare quella mentalità, nel senso migliore del termine. Dobbiamo essere così difficili da affrontare che l'avversario non voglia nemmeno uscire dal tunnel".

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