L'ex ct ad interim della Spagna ed ex vice di Luis Enrique, è stato esonerato dopo una partenza horror: le parole del suo ex presidente in Russia sono state durissime

Giorgio Trobbiani 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 15:06)

Robert Moreno,ex commissario tecnico ad interim della Nazionale spagnola e storico vice allenatore di Luis Enrique, è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Sochi, club russo che allenava da ormai due anni e le parole del suo, ormai ex, presidente sono state davvero durissime nei suoi confronti.

Sochi, inizio shock ed esonero per Moreno: le parole del presidente — Un ruolino di marcia in questa stagione da un punto in sette giornate per Robert Moreno alla guida del Sochi che ha portato la dirigenza del club russo all'esonero con il presidente, Boris Rotenberg, che ha parlato così dell'operato dell'ex ct della Spagna: "Tutti hanno potuto vedere che la stagione finora è stata un disastro e il tecnico Moreno non è stato in grado di perseguire gli obiettivi preposti".

Rotenberg ha poi proseguito rincarando la dose nei confronti dell'allenatore catalano: "Sembra evidente che con la sua mentalità spagnola di affrontare il calcio non si possono raggiungere un certo tipo di risultati. Moreno ha impostato il gioco come se stesse allenando i calciatori del Barcellona, ma in Russia ci sono altri metodi, il calcio è diverso".

Un attacco diretto e forte nei confronti di Moreno che, secondo la stampa locale, dovrebbe ricevere circa due milioni di euro come indennizzo per l'esonero anticipato dal Sochi. Al suo posto Igor Osinkin, mestierante del calcio russo, un tecnico esperto che di sicuro conosce molto meglio la mentalità locale. L'esonero di Moreno segue di pochissimi giorni il grande spavento avuto dal tecnico durante la Coppa di Russia quando è stato urgentemente portato in ospedale per una crisi come riportato anche dai canali ufficiali: "Ha avuto un attacco epilettico. È stato portato in ospedale in ambulanza. La sua vita non è in pericolo”.