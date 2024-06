Saint-Ètienne, l’ex Milan Gazidis è il nuovo presidente

Kilmer Sports ha annunciato oggi l'acquisizione dell' AS Saint-Étienne dai suoi azionisti, Roland Romeyer e Bernard Caïazzo . Si apre oggi una nuova pagina nella ricca e prestigiosa storia di ASSE. Kilmer Sports vuole sviluppare ASSE con un progetto a lungo termine basato sui suoi valori e sulla sua eredità, e concentrarsi sulla crescita futura del club, anche nelle prime squadre, maschili e femminili, e nel centro di formazione. Per sostenere questa ambizione, Kilmer Sports apporta il meglio della sua esperienza e del suo know-how nello sviluppo di franchising sportivi.

Gazidis: "È un onore e una grande responsabilità"

Prime parole da presidente del Saint-Etienne per l'ex dirigente rossonero e presidente di Kilmer Sports Ivan Gazidis: " È un onore e una grande responsabilità prendere il timone di un club con una storia e un track record così prestigiosi oggi. Ringrazio Roland Romeyer e Bernard Caïazzo per il loro costante impegno al servizio del Club da oltre vent'anni. Vogliamo basarci su ciò che ha sempre reso forte ASSE: la sua storia, i suoi valori e l'impegno eccezionale dei suoi tifosi nella regione e in tutta la Francia. Huss, Jaeson e io non vediamo l'ora di incontrare i tifosi e ci concentreremo sulla costruzione della prossima stagione del club a partire da domani. Forza verdi".