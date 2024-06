Saint Etienne di nuovo in Ligue 1: torna il derby del Rodano col Lione

Saint Etienne, dall'inferno al paradiso

Dopo la vittoria per 2-1 nell'andata a Saint Etienne, le cose sembrano subito mettersi bene anche in gara 2. Il Metz, infatti, resta in 10 dopo appena 6 minuti per l'espulsione di Diallo. Nonostante l'uomo in meno, però, Camara e il rigore del georgiano Mikautadze firmano il 2-0 per i padroni di casa. L'illusione di salvare la categoria dura poco perché Petrot al 35' rimette tutto in equilibrio.