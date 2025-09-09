I Soci Verdi hanno, grazie ad una raccolta fondi, hanno acquisito una quota del club e potranno prendere parte alle riunioni degli azionisti: prossima tappa sarà il consiglio di amministrazione.

Mattia Celio Redattore 9 settembre - 16:01

I tifosi del Saint-Etienne ce l'hanno fatta. Oggi 9 settembre in Francia si scrive la storia di uno dei club storici del calcio transalpino. Come riporta il quotidiano LeFigaro, una quota del club biancoverde è stata acquistata dall'Associazione dei Tifosi del Saint-Etienne che, di conseguenza, potranno prendere parte alle assemblee degli azionisti.

Saint-Etienne, il club accoglie i Soci Verdi nella capitale — Il 9 settembre sarà una data da ricordare per il Saint-Etienne, A partire da oggi anche i tifosi potranno prendere parte alle decisioni relative al futuro del club bianco-verde. L'associazione dei tifosi del Saint-Étienne, Soci Verdi, acquisirà una partecipazione nell'AS Saint-Étienne che darà loro l'accesso all'assemblea generale degli azionisti. Lo ha annunciato all'AFP Julien Béal, vicepresidente dell'associazione creata nel 2021. La soglia di 120.000 euro necessaria per acquistare lo 0,1% del club è stata raggiunta grazie a una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Hello Asso.

Da questo momento, dunque, i Soci Verdi potranno partecipare all'assemblea generale degli azionisti, ma non potranno prendere fare parte del consiglio di amministrazione del club, di proprietà della canadese Kilmer Sports Ventures e presieduto da Ivan Gazidis. Tuttavia, secondo il quotidiano francese, la raccolta fondi non è ancora chiusa. Il progetto iniziale mirava a raccogliere 500.000 euro per detenere quasi il 5% del capitale ed entrare nel consiglio di amministrazione.

Secondo Julien Béal, circa 4.200 sostenitori hanno già partecipato alla raccolta fondi, che continuerà fino a venerdì. Come lo stesso vicepresidente ha dichiarato, i donatori provengono da tutta la Francia e tra di essi ci sono grandi nomi del calcio, tra cui giocatori internazionali che hanno militato nel club biancoverde, come Michel Platini, Jean-Michel Larqué e Lubomir Moravcik. Il contributo richiesto è di 19,33 euro (riferito alla data di fondazione della società calcistica professionistica nel 1933) per le persone fisiche e di 420 euro per le società.

A differenza di paesi europei come Spagna o Germania, in Francia la cultura dei socios è ancora poco sviluppata e si riscontra solo in una manciata di club calcistici, come Sochaux, Guingamp, Rouen o Bastia, anche se l'approccio è in corso in diverse altre squadre.