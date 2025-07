Saint-Maximin accusa il Fenerbahce: “Non c’è umanità, volevano doparmi”

"Al Fenerbahçe hanno cercato di doparmi , iniettandomi sostanze senza senso", ha dichiarato senza mezzi termini Saint-Maximin, denunciando pratiche mediche che, secondo la sua versione, avrebbero messo a rischio la sua salute. Ma non è tutto: l’ex giocatore del Newcastle ha anche parlato di una totale mancanza di empatia da parte del club in uno dei momenti più difficili della sua vita privata. " Mio padre stava morendo in ospedale ma al club interessava solo la partita importante. Dov’è l’umanità?", ha aggiunto, accusando la dirigenza di aver anteposto l’interesse sportivo al rispetto per una situazione familiare drammatica.

Durissima la replica del club

L'enorme peso di queste dichiarazioni non poteva passare inosservato. La replica del Fenerbahçe non si è fatta attendere: attraverso un comunicato ufficiale dai toni molto duri, il club turco ha smentito ogni accusa e annunciato l’intenzione di agire per vie legali. "Abbiamo seguito con stupore le dichiarazioni di Allan Saint-Maximin, che ha vestito la nostra maglia nella stagione 2024-25. Il modo in cui ha travisato i fatti relativi al trattamento sanitario ricevuto rappresenta un tentativo di danneggiare l’immagine del nostro club", si legge nella nota. "Come Fenerbahçe Spor Kulübü, annunciamo che eserciteremo tutti i nostri diritti legali contro ogni dichiarazione falsa o manipolata che possa ledere la nostra reputazione".