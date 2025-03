Salah e le finali: solo due gol su rigore tra Liverpool ed Egitto in 13 gare

Mohamed non ha brillato troppo nella finale di Carabao Cup giocata ieri a Wembley. L'egiziano, che ha visto il Newcastle di Tonali aggiudicarsi il trofeo, ha offerto un'altra prestazione non all'altezza in una partita decisiva per un titolo.

17 marzo 2025

Il Liverpool di Salah ha completato ieri la sua peggiore settimana della stagione contro il Newcastle di Sandro Tonali. La squadra di Arne Slot, reduce da una dolorosa uscita di scena in Champions League col PSG, aveva la possibilità di vincere il primo titolo stagionale, ma i Reds sono stati sconfitti 2-1 dai Magpiesnella finale di Carabao Cup.

Altra battuta d'arresto per i Reds — La sconfitta, che lascia il Liverpool con la sola Premier League all'orizzonte (sono sulla buona strada per vincerla e solo un cataclisma potrebbe impedirglielo), è stata un'altra battuta d'arresto per Mohamed Salah a livello individuale.

L'egiziano ha giocato una brutta partita in un ultimo atto, cosa che è diventata la norma piuttosto che l'eccezione. Salah, uno dei grandi candidati al Pallone d'Oro, è lontano dall'essere una superstar nelle gare in cui è in gioco una coppa.

Come riportato da BeSoccer Pro, infatti, analizzando la sua carriera, si nota che il 32enne ha avuto un rendimento molto discutibile nelle 13 finali in cui ha giocato con il Liverpool e la Nazionale egiziana. Se è vero che si è aggiudicato il trofeo solo in sei occasioni (46,15%), le sue cifre individuali sono peggiori a quelle di squadra.

(Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Solo 2 gol dal dischetto per Salah — In termini di contributi in attacco, Salah ne ha accumulati solo 4 in questo tipo di sfide, con 2 gol e 2 assist in 3 partite. In altre parole, in 10 delle 13 finali in cui ha giocato, Salah non è stato direttamente coinvolto in un gol della sua squadra. È interessante notare che l'egiziano ha fatto un assist nella prima finale in cui ha giocato, quella della Coppa d'Africa 2017, anche se persa 1-2 contro il Camerun.

Nelle altre due finali in cui è stato direttamente coinvolto nelle marcature, Salah ha indicato alla sua squadra la strada della gloria: nella Champions League 2019 (gol contro il Tottenham) e nel Community Shield 2022 (gol e assist contro il Manchester City).

Tuttavia, anche nei duelli decisivi in cui Salah ha trovato la rete, non riesce a scrollarsi di dosso l'etichetta che il suo livello nelle finali è ben lontano da quello a cui è abituato, dato che entrambi i gol sono arrivati dal dischetto, non avendo segnato un solo gol su azione in tutta la sua fortunata carriera.

Infortuni e ultimi atti... — Attonito e con la sconfitta incassata, almeno Mo Salah può consolarsi con il fatto di non essersi infortunato, evenienza che gli è successa in un paio di occasioni nel 2018 e nel 2022, la prima delle quali è stata la più famosa.

Nessun appassionato di calcio può dimenticare quella finale di Champions League a Kiev in cui l'egiziano dovette lasciare il campo nel primo tempo dopo essersi infortunato al braccio in un'azione con Sergio Ramos. Un "ko" che spianò la strada alla 13esima Champions League del Real Madrid.

Più recentemente, nel 2022, Salah si è infortunato nella finale di FA Cup contro il Chelsea nel primo tempo, solo due settimane prima della finale di Champions League a Parigi contro il Real Madrid. In quell'occasione, fortunatamente per lui, il numero 11 finì felicemente la partita e il Liverpool, dopo un pareggio per 0-0, si aggiudicò il trofeo ai rigori contro il Chelsea.

Le finali di Salah — - Coppa d'Africa 2017: sconfitta per 1-2 contro il Camerun (nessun gol o assist)

- Champions League 2018: sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid (nessun gol o assist)

- Champions League 2019: vittoria 0-2 contro il Tottenham (gol su rigore)

- Community Shield 2019: pareggio 1-1 con il Manchester City e sconfitta ai rigori (nessun gol o assist)

- Supercoppa Europea 2019: pareggio 2-2 contro il Chelsea e vittoria ai rigori (nessun gol o assist)

- Coppa del Mondo per Club 2019: vittoria per 1-0 contro il Flamengo (nessun gol o assist)

- Community Shield 2020: pareggio 1-1 contro l'Arsenal e sconfitta ai rigori (nessun gol o assist)

- Coppa d'Africa 2022: pareggio 0-0 con il Senegal e sconfitta ai rigori (senza gol né assist)

- Carabao Cup 2022: pareggio 0-0 contro il Chelsea e vittoria ai rigori (nessun gol o assist)

- FA Cup 2022: pareggio 0-0 contro il Chelsea e vittoria ai rigori (senza gol né assist)

- Champions League 2022: sconfitta 0-1 contro il Real Madrid (nessun gol o assist)

- Community Shield 2022: vittoria per 3-1 contro il Manchester City (gol su rigore e assist)

- Carabao Cup 2025: sconfitta per 1-2 contro il Newcastle (nessun gol, nessun assist)