Salah nella storia: terzo titolo dalla PFA come “Player of the Year”

L'attaccante dei Reds entra nella leggenda della Premier League diventando il primo giocatore a vincere tre volte il prestigioso premio della PFA

Danilo Loda 20 agosto - 11:47

Mohamed Salah continua a scrivere pagine indelebili nella storia del calcio inglese: l'attaccante del Liverpool è stato incoronato "Player of the Year"della Premier League 2024/25 dalla Professional Footballers’ Association (PFA), conquistando per la terza volta in carriera questo riconoscimento. Un primato assoluto che lo pone al di sopra di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Kevin De Bruyne e Gareth Bale, tutti fermi a due vittorie.

Un dominio che va oltre i gol — Il trentatreenne egiziano ha vissuto una stagione straordinaria, conclusa con il 20° titolo di Campione d'Inghilterra conquistato dal Liverpool. A questo si aggiungono numeri da vero fuoriclasse, ovvero 29 gol e 18 assist in campionato. Salah aveva già conquistato il premio nel 2017/18, alla sua prima stagione ad Anfield, e nel 2021/22.

Il 2024/25 è stato un anno di trionfi personali per Salah. Oltre al riconoscimento della PFA, l’egiziano ha ricevuto anche i premi di Giocatore dell’Anno assegnati dalla Football Journalists’ Association e dalla Premier League stessa, confermando il consenso unanime sul suo impatto devastante in campo.

La squadra dell’anno PFA, chi c'è oltre a Salah? — Il trionfo di Salah si riflette anche nella presenza massiccia del Liverpool nella Squadra dell’Anno PFA 2024/25. Insieme all’egiziano sono stati selezionati Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister, oltre al giovane terzino ungherese Milos Kerkez, arrivato in estate dal Bournemouth.

A rappresentare l’Arsenal ci sono invece William Saliba, Gabriel Magalhaes e Declan Rice, simboli della solidità difensiva e della crescita dei Gunners. Tra le sorprese figurano Matz Sels e Chris Wood, protagonisti della stagione positiva del Nottingham Forest, settimo in campionato. Chiude la formazione il bomber del Newcastle Alexander Isak, vice capocannoniere alle spalle di Salah e desideroso di nuove sfide sul mercato.

Riconoscimenti al calcio femminile — La cerimonia PFA ha celebrato anche il calcio femminile d'oltremanica. La spagnola Mariona Caldentey (Arsenal) è stata premiata come Calciatrice dell’Anno, dopo una stagione coronata dal trionfo in Champions League con le Gunners. Il titolo di Giovane Calciatrice dell’Anno è andato invece a Morgan Rogers dell’Aston Villa, protagonista di un’annata eccezionale culminata con l’esordio nella nazionale inglese.