La prima grande sorpresa del Mondiale per Club è firmata Botafogo. I campioni in carica del campionato brasiliano e detentori della Coppa Libertadores hanno estromesso dalla competizione l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Decisiva la classifica avulsa a tre che comprendeva anche il Paris Saint-Germain. L'altra squadra di Madrid , invece, sarà impegnata nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 3:00 italiane. Salisburgo e Real Madrid si giocano il primo posto nel girone, ma occhio all' Al-Hilal di Simone Inzaghi .

Mondiale per Club, tutte le possibili combinazioni del gruppo H

Il Pachuca, ovviamente, è già eliminato dopo le due sconfitte contro Salisburgo e Real Madrid. L'Al-Hilal di Inzaghi invece ha un solo risultato disponibile contro i messicani, ovvero la vittoria. Con questo scenario, quindi con i sauditi a quota 5 punti, ci sono tre possibili combinazioni: se il Real batte il Salisburgo i Blancos sono primi e l'Al-Hilal secondo; se il Salisburgo batte il Real saranno gli austriaci a qualificarsi da primi del gruppo H con l'Al-Hilal sempre in seconda posizione. Infine, in caso di pareggio tra le due formazioni sarà nuovamente decisiva la classifica avulsa, come per Psg, Botafogo ed Atletico Madrid. I criteri per decretare le due squadre qualificate agli ottavi di finale e chi si piazza al primo posto sono i seguenti: