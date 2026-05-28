Il Siviglia interrompe la trattativa per la vendita del club e lo scontro con Sergio Ramos diventa totale. Le famiglie che controllano la maggioranza azionaria hanno annunciato la rottura dei negoziati con l’ex difensore spagnolo e con il fondo argentino Five Eleven Capital, accusando il gruppo acquirente di aver modificato radicalmente le condizioni dell’accordo raggiunto nei mesi scorsi.

Secondo quanto riportato da Marca, durante l’incontro decisivo andato in scena mercoledì a Siviglia, Ramos e il legale Julio Senn avrebbero ritirato la proposta iniziale per presentarne una nuova, considerata irricevibile dagli attuali proprietari. Sul tavolo c’era una valutazione complessiva da circa 450 milioni di euro, ma la nuova offerta avrebbe abbassato drasticamente l’investimento previsto per il controllo del club.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Sergio Ramos' deal for Sevilla appears to have collapsed.



· Sergio Ramos and his investor group had originally agreed to buy around 80% of Sevilla FC for about €450 million, but they later reduced the proposal significantly.



· The new offer included buying far fewer… pic.twitter.com/43nevE1OzD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026

Dal pre-accordo alla rottura: fallisce l’operazione Ramos-Siviglia

Lasarebbe nata soprattutto sulla struttura dell’operazione finanziaria. Inizialmente il gruppo guidato dasi era impegnato ad acquistare circa, garantendo così un ingresso forte e immediato nella proprietà del club andaluso. Successivamente, però, il progetto sarebbe cambiato in modo radicale. Secondo le ricostruzioni trapelate dal quotidiano Marca, la nuova proposta prevedeva l’acquisto di appenalasciando poi spazio a un aumento di capitale che avrebbe consentito agli investitori di ottenere il controllo societario con un esborso molto più basso rispetto a quanto concordato. Una soluzione che gli attuali azionisti hanno giudicato “inaccettabile”.

MILANO, ITALIA - 8 MARZO: Sergio Ramos osserva la partita di Serie A tra Milan e Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Anche sul fronte economico le distanze sono diventate enormi. L’operazione iniziale era stata valutata intorno ai 450 milioni di euro, escluso il debito del club stimato in circa 90 milioni. La nuova configurazione avrebbe invece ridotto l’investimento reale a poco più di 100 milioni. Inoltre, secondo fonti vicine ai negoziati, Five Eleven Capital non sarebbe più stata il principale soggetto finanziatore dell’affare. Al suo posto sarebbe entrata una famiglia imprenditoriale di Monterrey, città nella quale Sergio Ramos ha giocato nei mesi scorsi. A questo punto il Siviglia considera chiusa la trattativa e guarda già alla prossima stagione, in attesa di eventuali nuove offerte per il futuro della società.

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