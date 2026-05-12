Nel momento più difficile della storia recente del Siviglia arriva tempestivo l'intervento di Sergio Ramos. Infatti, il club andaluso è coinvolto pienamente nella lotta retrocessione selvaggia della Liga. Il campionato spagnolo 2025-26 sta regalando grosse sorprese per quanto riguarda le ultime posizioni della classifica. Se la Real Oviedo è praticamente retrocessa, lo stesso non si può dire di tutte le squadre comprese fra il penultimo posto e l'undicesimo. Tra Levante e Osasuna ballano solo 5 punti (37 e 42) e i turni rimanenti sono ancora 3, di cui uno in programma questi giorni. Il Siviglia occupa la tredicesima piazza con 40 punti e il suo calendario presenta parecchie difficoltà. Domani sera giocherà contro il Villareal terzo in classifica e alla caccia del podio. Domenica ci sarà lo scontro infuocato con un Real Madrid sempre al centro delle polemiche ed infine l'ostico match contro il Celta Vigo, in cerca di una qualificazione europea.

PASADENA, CALIFORNIA - 17 GIUGNO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale e Sergio Ramos in azione durante la partita del Gruppo E della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 tra CF Monterrey e FC Internazionale Milano al Rose Bowl Stadium il 17 giugno 2025 a Pasadena, California. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

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Sergio Ramos sarà il nuovo proprietario del Siviglia

🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.



The deal is in place with his brother René leading the process too.



Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Tuttavia, a dare la spinta decisiva alla rosa allenata da Luis Garcia sarà la nuova proprietà del club. Durante la mattinata, in un hotel della città andalusa, è andato in onda un incontro chiave per la vendita del Siviglia FC. A gestire la trattativa c'erano gli azionisti di maggioranza del club e Sergio Ramos con Martin Ink, CEO della holding Five Eleven Capital.

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Secondo la testata spagnola Marca e l'esperto Fabrizio Romano, dopo 2 ore di negoziazioni le due parti hanno raggiunto un principio di accordo per il trasferimento del club di Liga. Un summit da 9 ore aveva già avuto luogo nella giornata di ieri, utile a perfezionare i dettagli. Sergio Ramos e il fratello René (grandi tifosi del Siviglia come dimostrato dai contenuti social dopo il match domenica) hanno lasciato il luogo sorridendo e alzando il pollice, senza rilasciare comunicazioni. Mancano ancora la documentazione e l'autenticazione notarile ma il processo iniziato a metà gennaio sembra così essere giunto alla sua conclusione. La lettera d'intenti firmata in inverno aveva il 31 maggio come termine del periodo di negoziazione esclusiva. L'ex difensore del Real Madrid avrà un ruolo centrale nel processo decisionale sportivo e strategico del futuro del club andaluso.

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