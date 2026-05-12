Il Villareal è protagonista di una stagione di altissimo livello, e attualmente si trova al terzo posto dietro Barcellona e Real Madrid, con l'Atletico Madrid alle spalle che però ha perso l'ultima partita in casa contro il Celta Vigo. Il "Sottomarino Giallo" ha costruito il suo successo tra le mura amiche dello "Stadio della Ceramica", vantando uno dei migliori rendimenti interni della Liga con ben 14 vittorie su 17 partite. I giocatori guidati da Marcelino adesso si trovano a 69 punti, a +6 dai "Colchoneros", tant'è che se l'Atletico non dovesse vincere nella trasferta di Pamplona contro l'Osasuna, il Villareal si piazzerebbe ufficialmente al terzo posto dopo quasi vent'anni dall'ultima volta.

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MAIORCA, SPAGNA - 10 MAGGIO: I calciatori del Villarreal CF posano per una foto di squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e Villarreal CF presso l'Estadio de Son Moix il 10 maggio 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Villareal, l'ultima volta sul podio nella stagione 2007-2008

La stagionerappresenta il punto più alto della storia del Villarreal, che riuscì nell'impresa di chiudere il campionato al secondo posto, dietro solo al Real Madrid e davanti al Barcellona die di un giovane. Uno dei momenti più iconici di quell'anno fu la storica vittoria perottenuta alcontro il Barcellona. Quel successo, arrivato grazie alle reti di, segnò il sorpasso definitivo sui catalani e diede al club la consapevolezza di poter realmente occupare il secondo posto in campionato.

Dalla stagione 2007-2008, il Villareal ha ottenuto i migliori risultati nel 2010-2011 e nel 2015-2016 ottenendo due quarti posti in classifica.

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Il Villareal quest'anno potrebbe anche battere il proprio record di punti, che fu di 77 nella stagione del secondo posto, ma per riuscirci dovrà vincere tutte e 3 le partite rimanenti così da raggiungere i 78 punti in campionato. Oltre al colpaccio al Camp Nou, il Villarreal riuscì a battere il Real Madrid in casa con un netto 2-0, dimostrando che il secondo posto non era un caso, ma il frutto di un'organizzazione di gran livello. Ecco la formazione titolare di quella storica stagione:

Modulo 4-4-2 scelto dal tecnico cileno Manuel Pellegrini, con Diego Lopez in porta e difesa composta da: Javi Venta, Diego Godin, Pascal Cygan e Capdevila; centrocampo formato da Santi Cazorla, Cani, Marcos Senna e Robert Pires; infine i due attaccanti Giuseppe Rossi e Nihat.