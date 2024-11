Una brutta pagina di cronaca arriva dall’Inghilterra e riguarda Sam Kerr , attaccante del Chelsea e capitano della nazionale australiana, e Kristie Mewis , calciatrice statunitense del West Ham. Le due protagoniste della Premier, la cui relazione va avanti già da alcuni anni, sono finite al centro dell’attenzione nelle ultime ore per aver annunciato sui social di aspettare il loro primo figlio . Un momento bellissimo per la coppia, macchiato da una vergognosa ondata di commenti omofobi che ha costretto le calciatrici a disattivare i commenti sotto al loro post.

Il Chelsea ha preso immediatamente posizione, schierandosi al fianco della propria calciatrice e della sua compagna. L'allenatrice Sonia Bompastor ha approfittato della conferenza stampa prima della sfida di Woman Champions League contro il Celtic per denunciare l’accaduto capitana dei Blues. “ È semplicemente inaccettabile leggere questo tipo di commenti . Voglio solo concentrarmi sugli aspetti positivi e dare tutto il mio supporto a Sam e Kristie, e dire loro che siamo davvero orgogliosi e davvero felici per loro. Da mamma, avere l'opportunità di diventare mamma è la notizia migliore che puoi avere nella tua vita ”, ha commentato Bompastor.

In coro, è intervenuta anche la capitana dei Blues, Millie Bright: “I social dovrebbero essere un posto in cui le persone condividono ricordi e gioie della loro vita, non dovrebbero essere consentiti certi commenti. Sono molto felice per loro, è una notizia che porta tanta gioia. Credo che sia questo il senso della vita”.