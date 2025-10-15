Il club di cui era tifoso Papa Francesco rischia di sparire dal mondo del calcio: entro il 19 ottobre il club dovrà pagare un debito di 4,4 milioni di euro. Pena il fallimento e la fine di 117 anni di storia

Mattia Celio Redattore 15 ottobre - 11:53

Il San Lorenzo, uno dei club più importanti dell'Argentina e noto come "la squadra di Papa Francesco", sta affrontando una delle più grandi crisi finanziarie della sua storia. Come riporta il quotidiano TyC Sports, i rossoblù avrebbero appena quattro giorni di tempo per saldare il debito con il fondo svizzero AIS Investment Fund. Pena il fallimento. I Cicloni si trovano davvero... nell'occhio del ciclone.

San Lorenzo, quattro giorni per evitare il fallimento: ecco la situazione — Il calcio argentino e mondiale rischia di perdere uno dei club storici della storia del pallone. Il San Lorenzo da anni combatte con una crisi finanziaria che fino a pochi mesi aveva dato qualche attimo di tregua ma adesso la situazione si è fatta veramente delicata. Secondo TyC Sports, il club del compianto Papa Francesco rischia il fallimento, questo perché i tribunali del Paese hanno ordinato al club di saldare un debito di circa 4,4 milioni di euro con il fondo svizzero AIS Investment Fund entro il 19.

Si tratta di un debito nato nel 202o, anno in cui il San Lorenzo ha venduto l'attaccante Adolfo Gaich al CSKA Mosca. All'epoca, il club argentino aveva contratto un prestito dal fondo svizzero, anticipando l'importo che sarebbe stato pagato dai russi. Tuttavia, il CSKA ha finito per trasferire l'importo direttamente al club argentino che, a sua volta, non lo ha mai trasferito al Fondo di Investimento AIS.

La causa si trascina da diversi anni e, secondo TyC Sports, il club era già stato condannato a pagare circa 3,6 milioni di euro nel 2024. Con interessi e rettifiche, l'importo è salito agli attuali 4,4 milioni. Dopo diversi tentativi falliti di raggiungere un accordo, gli avvocati del San Lorenzo stanno ora cercando di trovare una soluzione d'urgenza per evitare l'esito più drammatico. Fondato nel 1908, il San Lorenzo è uno dei cinque club più grandi della regione della Pampa, campione nazionale 15 volte e vincitore della Copa Libertadores nel 2014. 117 di storia che rischiano di essere cancellati.