Santos-Botafogo, diretta tv e streaming: dove vedere la partita

Santos-Botafogo nell'undicesima giornata del Brasileirao: ecco dove vedere il match in diretta tv ed in streaming

Enrico Pecci Redattore 30 maggio - 16:15

Il calcio non si ferma mai. In attesa del nuovo Mondiale per Club, dopo la conclusione dei campionati nazionali in Europa, prosegue il Brasileirao. Il campionato brasiliano tornerà di scena nel weekend con l'undicesimo turno: uno dei big match in programma domenica sera è Santos-Botafogo. La squadra di Neymar, dopo un inizio shock, deve tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Santos-Botafogo: statistiche e come arrivano le due squadre al big match — Il Santos è tornato a vincere nell'ultima giornata, sul campo del Vitoria, ma è ancora in piena zona retrocessione con solo 8 punti raccolti nelle prime 10 giornate di campionato. Il Botafogo, invece, è reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro giornate ed occupa attualmente l'undicesima posizione in classifica con 12 punti ed un distacco di 10 lunghezze sul Palmeiras capolista.

La nota positiva per la squadra di San Paolo è il recente rientro di Neymar, nonostante un futuro già in discussione per la stella verdeoro. "Futuro? Non lo so ancora. Risponderò a tutte queste domande solo dopo la partita del 12 giugno. Fino ad allora non parlerò più di questo. L’ho già detto: ci sto ancora pensando. Chiedermelo di nuovo tra tre giorni non servirà a nulla, la risposta sarà la stessa. Prenderò una decisione solo dopo il 12 giugno", ha recentemente dichiarato l'ex Barcellona e Paris Saint-Germain.

Santos-Botafogo si giocherà allo stadio Urbano Caldeira, soprannominato Vila Belmiro, storica casa della formazione bianconera in cui ha militato anche Pelè. La sua capienza è di circa 16.000 spettatori.

La partita tra Santos e Botafogo, in programma alle ore 21:00 di domenica 1 giugno, non sarà però visibile in tv o in diretta streaming. Al momento nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per trasmettere il Campeonato Brasileiro Série A e la sfida non sarà quindi visibile. Derbyderbyderby, tuttavia, dedicherà ampio spazio al big match del Brasileirao con approfondimenti ed interviste pre e post partita.