Il numero 10 carioca se la prende duramente con l'arbitro e alla fine il Santos perde di nuovo. Un'altra partita sottotono di un giocatore ormai irriconoscibile. Il Mondiale sempre più in bilico.

Mattia Celio Redattore 10 novembre - 15:45

Neymar cercasi!! Non c'è titolo migliore per descrivere il momento negativo del fenomeno brasiliano. Tornato al Santos nella speranza di recuperare quella forma che negli ultimi anni si era persa, il classe '92 non ha brillato fino ad ora. Al contrario. E ora anche i tifosi hanno perso la pazienz, e non solo quelli bianconeri. La partita di ieri del Santos di Neymar contro il Flamengo ne è stata l'ennesima dimostrazione. Di questo passo il Mondiale rischia di doverlo vedere da casa.

Santos, Neymar furioso con l'arbitro ma ora la pazienza è andata ben oltre: Mondiale a rischio — Ben 85 minuti senza mai essere incisivo, 85 minuti irriconoscibili. Un'altra giornata da dimenticare per Neymare adesso i tifosi ne hanno veramente abbastanza. Il ritorno a casa non è stato come O'Ney e i sostenitori dei Peixe si aspettavano e dopo il KO di ieri contro il Flamengo la squadra di Juan Pablo Vojvoda si trova al 17° posto e a rischio retrocessione. E come se non bastasse, il numero 10 carioca rischia di saltare anche il Mondiale.

Durante la partita contro i Mengão, inoltre, Neymar è stato protagonista più per le sue dure critiche all'arbitro. Nel post partita il fuoriclasse santista, infuriato, ha rilasciato un'intervista al canale Premiere dove ha parlato addirittura di minacce da parte del direttore di gara: "L’arbitro è pessimo e arrogante - ha dichiarato il 33 enne - In qualità di capitano sono andato a parlare con lui negli spogliatoi ma lui prima è scappato poi mi ha minacciato dicendomi se ti avvicini ti ammonisco". Fatto avvenuto all'intervallo.

Tuttavia, le parole di Neymar non hanno certo intenerito i quotidiani brasiliani. L'ex PSG, infatti, è stato duramente preso di mira da diversi giornalisti che lo hanno descritto come lento e svogliato, più bravo a criticare che a giocare. Come al momento della sostituzione. Un atteggiamento che di certo non è passato inosservato neanche agli occhi di Carlo Ancelotti che nuovamente lo ha escluso dalla lista dei convocati del Brasile. E se Neymar non darà segnali di ripresa questa volta rischia seriamente di essere escluso anche dal Mondiale.