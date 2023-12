Santos, Neymar: “Nessuno indossi la maglia numero 11 finché non torno io…”

La stella brasiliana ha telefonato il presidente Marcelo Teixeira dopo la retrocessione della squadra in Série B

Neymar, una delle leggende del Santos, ha chiesto che la maglia numero 11 non venga indossata da nessun giocatore fino al suo eventuale ritorno al club brasiliano. Ad annunciarlo è stato lunedì il presidente del Peixe Marcelo Teixeira.

“Ieri (domenica, ndr) ho ricevuto una telefonata da lui e mi ha detto: ‘Presidente, visto che avete ritirato la 10 fino a quando il Santos non tornerà in prima divisione, allora ritirate la 11 fino al mio ritorno’ ”, ha raccontato l’avvocato Teixeira a Santa Cecília TV.

La richiesta di Neymar è stata interpretata dal numero uno bianconero come un segnale di un eventuale rientro dell’attaccante dell’Al Hilal al Santos, che giocherà per la prima volta in seconda divisione nel 2024 e dove O Ney si è formato calcisticamente.