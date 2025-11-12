O Ney attribuisce all'arbitro Savio Pereira Sampaio il motivo del suo comportamento

Filippo Montoli 12 novembre - 11:15

Neymar ha chiamato l'allenatore del Santos, Juan Pablo Vojvoda, ammettendo di aver esagerato con le proteste. La turbolenta uscita dal campo per sostituzione ha aperto un caso in Brasile. Il campione ha attribuito all'arbitro il motivo della sua reazione. O Ney ha voluto anche complimentarsi con il tecnico per i miglioramenti della squadra visti in campo. Neymar sarà a disposizione per la partita con il Palmeiras.

Santos, la chiamata di Neymar all'allenatore Juan Pablo Vojvoda — Non sono delle vere e proprie scuse, ma è un passo importante quello fatto dal brasiliano. La reazione al cambio all'85esimo e con la squadra sotto 3-0 aveva irritato non solo i tifosi, ma la dirigenza stessa del Santos. Neymar, oltre a lamentarsi e a scagliare una bottiglietta verso la panchina, aveva preso la via degli spogliatoi, perdendosi i due gol della propria squadra. La situazione in classifica della formazione di San Paolo rimane pericolosa. Per evitare altri problemi, il brasiliano ha voluto quindi rimediare all'errore.

Neymar ha quindi telefonato a Vojvoda, ammettendo di aver esagerato. O Ney avrebbe quindi attribuito il suo comportamento alle decisioni arbitrali di Savio Pereira Sampaio. Il capitano era stato anche ammonito nel primo tempo per proteste. Nella telefonata il brasiliano ha voluto elogiare il lavoro che sta svolgendo l'allenatore con la squadra e si è messo a disposizione per aiutare il club a uscire dalla difficile situazione.

Anche il Santos ha voluto porre fine a qualsiasi tipo di polemica, dichiarando chiusa la questione. Neymar e compagni sono tornati ad allenarsi in vista del difficile impegno del prossimo weekend contro la capolista Palmeiras. La squadra è al momento 17esima, a due punti dalla zona salvezza occupata dal Vitoria. Con una partita in meno, l'unico modo per raggiungerla sarebbe vincere con i Verdão. Non un compito facile.