La frustrazione dei supporter bianconeri ha portato ad un'escalation della protesta. Sul posto è intervenuta anche la polizia militare.

Samuele Amato 29 aprile - 10:47

Clima di tensione attorno ai Peixe bianconeri. Dopo sei giornate della Serie A brasiliana, la Brasileirão, il Santos di Neymar si ritrova penultima in classifica. Una situazione che ha accolto le proteste della tifoseria del Leão do Mar e che ha visto una vera e propria escalation nel pomeriggio di ieri, quando dei tifosi hanno invaso il centro sportivo Rei Pelé.

L'invasione e le minacce: sul posto la polizia — La crisi della squadra della principale città portuale del Brasile non vede ancora alcuna risoluzione. Nelle sei partite disputate fino ad ora per il campionato brasiliano, il Santos ha raccolto solo quattro punti con una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Un bilancio che gli vale il penultimo posto della Brasileirão.

Una serie di risultati deludenti che hanno portato all'esonero del tecnico Pedro Caixinha. In questo momento in cui la panchina è vacante, i Santistas non sono rimasti immobili. Nel pomeriggio di ieri, un gruppo organizzato di tifosi ha invaso il centro di allenamento del Santos, il Rei Pelé. Un segno di protesta per far assumere le responsabilità al gruppo squadra e alla dirigenza.

Secondo quanto riportato dal giornalista Lucas Musetti, l'arrivo dei tifosi dissidenti è stato accolto con entusiasmo. Tuttavia, il gruppo di invasori ha chiaramente minacciato di conseguenze peggiori in caso di mancata vittoria nel prossimo impegno della Copa do Brasil. A calmare e ad evitare il peggio, il pronto intervento della polizia.

Santos senza Neymar e senza allenatore Il momento duro per la squadra dello stato di San Paolo ha chiaramente smosso gli animi della calda tifoseria, già nota per essere senza freni. Dopo la sconfitta in campionato contro il Bragantino per 2 a 1, il penultimo posto in classifica riporta al doloroso ricordo della storica retrocessione nel 2023 dopo 111 anni di permanenza nella massima serie brasiliana.

L'assenza del giocatore di spicco, Neymar, tornato a vestire la maglia della squadra che lo ha lanciato, ha un peso importante. Una mancanza che Pedro Caixinha non è riuscito a colmare e che è stato esonerato dopo la terza giornata (quando il Santos perse contro il Fluminense). In questo momento, oltre che privato del suo capitano e numero 10, il Santos è anche senza guida tecnica. Secondo un noto canale di informazione sulla squadra alvinegra - "De Olho No Peixe" - si attende l'ufficialità dell'arrivo di Cleber Xavie sulla panchina.

Il prossimo impegno del Santos sarà l'andata della terza fase della coppa nazionale contro il Clube de Regatas Brasile (conosciuto con l'acronimo CRB). Il passaggio del turno è un obiettivo fondamentale e i tifosi vogliono la vittoria proprio per la partita di giovedì contro la squadra di Maceiò.