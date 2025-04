Il tanto atteso ritorno di Neymar in Brasile non sta dando i frutti sperati. L'ex Barcellona era partito forte nel campionato Paulista , con 3 reti e 3 assist a segno, ma poi si è infortunato , lasciando i suoi compagni nei guai. Da allora, con l'inizio del Brasileirao , il Santos ha incassato due sconfitte e un pari nelle prime tre uscite: risultati che sono costati la panchina a Pedro Caixinha . Un terremoto che ha scosso il numero 10 dei bianconeri, tornato in patria sotto la sua guida, ma non i tifosi, che invece hanno accolto di buon grado l'esonero. "Mister, è stato un piacere enorme poter lavorare insieme a te. Ti auguro di avere successo nella tua vita, grazie!", il breve seppur sentito messaggio dell'ex Psg sui social.

Fatal Maracanã: cambia tutto per il Santos e Neymar

Tutto ciò è dipeso dal KO rimediato - all'ultimo minuto, al Maracanã- contro la Fluminense. La rete di Xavier al 96' ha condannato il tecnico portoghese, rimasto in carica appena per tre mesi e mezzo (era stato ingaggiato ad inizio anno). Nelle sue 17 gare in panchina, il Santos ha avuto una media di 1,2 punti: un bottino non soddisfacente per la dirigenza che ha compiuto lo sforzo di richiamare Neymar in patria. O'Ney, tuttavia, non ha potuto aiutare il suo ormai ex allenatore essendo stato infortunato fino all'ultima partita, nella quale è subentrato all'intervallo, non riuscendo però ad evitare la sconfitta.