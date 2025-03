Pioggia di critiche in Brasile per l'atteggiamento di O'Ney: out per infortunio, va in panchina ma non entra nel KO con il Corinthians. E domani, per l'appunto, è il compleanno della sorella...

Lorenzo Ciabattini 10 marzo - 18:16

Quale calciatore non salta la partita della propria squadra per presenziare al compleanno della sorella? Sicuramente non Neymar Jr. È successo di nuovo. La stella del Brasile ci è cascato un'altra volta, e la stampa sudamericana non è andata giù piano.

Neymar bene... fino all'arrivo del carnevale — Ero cominciato bene il Neymar-bis al ritorno in patria: subito in campo (e non era scontato visto quanto poco aveva giocato in Arabia), gol olimpico da calcio d'angolo e una leadership che al Santos mancava da tempo. Poi è arrivato... il carnevale. Si sa, i brasiliani ci tengono a questa festività tanto quanto gli italiani al Natale e come dimenticarsi di fenomeni come Edmundo che aveva nel suo contratto con la Fiorentina una clausola per mollare la squadra in asso quando c'era il carnevale di Rio. O'Ney non ha nessun cavillo che gli consenta di saltare arbitrariamente le partite, ma ieri con il Corinthians il suo mancato ingresso in campo ha fatto discutere.

Le dure accuse della stampa verdeoro — "Neymar è indifendibile, non prende il calcio sul serio. L'infortunio - che lo ha costretto alla panchina nell'ultimo turno del campionato Paulista, ndr - non gli ha impedito però di andare al carnevale. C'erano solo due dubbi sul suo ritorno al Santos: come avrebbe reagito il suo corpo dopo un lungo periodo senza giocare con frequenza e come sarebbe stato il suo comportamento dopo il fallimento in Arabia Saudita... Avrebbe dovuto curarsi in questi giorni, invece tutti lo hanno visto il viaggio del numero 10 al Carnevale di Sapucaí (sambodromo di Rio de Janeiro, ndr). Anche se non era in grado di giocare, è normale che non abbia dato priorità alle cure?", scrive UOL Esporte, etichettando come "scandaloso" l'atteggiamento dell'ex Barcellona.

Le parole del suo allenatore — "Neymar aveva ancora dolore", ha detto l'allenatore Pedro Caixinha dopo la partita persa. "Non poteva giocare, ma gli ho chiesto che venisse con noi e il gruppo. Oggi ha sofferto per non poter scendere in campo, ma faremo tutto il possibile affinché Neymar non si infortuni", aveva così concluso, ma le immagini dell'attaccante, recentemente tornato fra i convocati della nazionale, hanno alimentato le discussioni sulla sua professionalità, rese ancor più aspre dall'eliminazione del Santos nella semifinale del Paulista. Dal suo ritorno in Brasile sembra aver ritrovato la giusta forma, è già un trascinatore della squadra, ma il suo infortunio contro il Corinthians non è stato ben visto. Qualche giorno prima del match, quando teoricamente era infortunato, Neymar è andato al Carnevale di Rio assieme alla sua compagna, Bruna Biancardi, ed è stato immortalato dalle telecamere delle tv locali che lo avevano notato tra gli ospiti vip.

Carnevale e... compleanni — Inoltre, una particolare coincidenza, che si ripete da dieci anni, è arrivata puntuale in questi giorni. Domani, 11 marzo, è infatti il compleanno della sorella del campione, Rafaella Santos, un appuntamento al quale l'ex Psg tiene a premura. Negli ultimi 10 anni, Neymar non ha mai giocato una partita che fosse intorno alla data di domani, sempre indisponibile, che fosse un infortunio o una squalifica. Il fatto, ovviamente, non è passato inosservato e ha mosso le critiche di chi aveva inizialmente sostenuto il ritorno del numero 10 in Brasile.