Il Derby Paulista va al Palmeiras che si impone 2-0 sul Corinthians grazie alle reti di Raphael Veiga e Vitor Reis. Per gli sconfitti la crisi continua.

Vincenzo Bellino Redattore 2 luglio 2024 (modifica il 2 luglio 2024 | 08:31)

Si dice che una volta toccato il fondo non puoi che risalire, ma non è questo il caso del Corinthians, protagonista di un orrendo inizio di stagione. Una sola vittoria in 13 partite, penultimo posto in classifica e come se non bastasse, la sconfitta nel derby Paulista contro il Corinthians che si impone 2-0 e sale al 2° posto, a -1 dal Flamengo.

Derby Paulista: 3 anni fa l'ultimo successo del Corinthians — È una delle rivalità e delle sfide più accese in Brasile, un duello che il Corinhtians non vince da circa 3 anni (2021). Da allora cinque affermazioni del Palmeiras e tre pareggi. Per il Timão quella odierna sarebbe stata l'occasione giusta per risalire la china contro gli acerrimi nemici e invece è arrivata la sesta sconfitta in campionato.

Il Palmeiras vince il Derby in 4' — Una netta supremazia dall'inizio alla fine, nonostante il primo tempo si sia concluso sul punteggio di 0-0. Il Palmeiras, infatti, anche nei primi 45' è stata la squadra più pericolosa sul piano del possesso e delle occasioni, ma non è riuscito a sbloccare il punteggio. Nella ripresa, invece, nel giro di 4' si è messo in proprio Raphael Veiga. Il classe 1995 prima ha siglato la rete dell'1-0 al 53' con un chirurgico calcio di punizione dal limite, poi al 57' da corner ha pennellato sulla testa di Vitor Reis il pallone del 2-0. Peccato che la sua straordinaria performance sia stata macchiata dall'espulsione rimediata al 63' per una reazione sconsiderata ai danni di Garro. Nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi 34' (7' di recupero, ndr), il Corinthians non è riuscito però a riaprire l'incontro.