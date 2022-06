Sarà derby per l’ex romanista Zago: nella finale del campionato di Apertura in Bolivia

The Strongest e Bolívar, i due eterni rivali per eccellenza del calcio in Bolivia, si incontreranno nella finale di Apertura dopo aver superato le rispettive semifinali della competizione.

Redazione DDD

The Strongest e Bolívar, rivali tradizionali del calcio boliviano, si incontreranno per il titolo del torneo locale di Apertura dopo aver battuto rispettivamente l'Atlético Palmaflor e il Blooming nel ritorno delle semifinali. Gli Atigrados e la celeste avevano già vinto nelle partite di andata. Il Bolívar, guidato dal brasiliano Carlos Zago, ha battuto il Blooming del cileno Rodrigo Venegas 4-0 allo stadio Hernando Siles di La Paz . José Sagredo ha aperto le marcature in favore dei locali al secondo minuto di addizione del primo tempo e il brasiliano Bruno Sávio ha allungato il conto al 57esimo minuto, poi è arrivata la doppietta di Bruno Miranda al 68' e 78' minuto , quest'ultima segnatura su calcio di rigore.

Snodo boliviano

Gli uomini di Zago avevano il vantaggio di 2-3 ottenuto al Blooming's all'andata e ora affronteranno la loro tradizionale rivale nella finale in programma questa domenica.

In precedenza, le "tigri" del The Strongest hanno sigillato il loro passaggio battendo 1-2 in casa l'Atlético Palmaflor in una partita giocata allo stadio Félix Capriles di Cochabamba . Enrique Triverio ha segnato il primo gol al 53esimo minuti e il brasiliano Igor Soares ha pareggiato con un calcio di rigore al 60'.Il risultato è stato definito all'81', con un altro rigore favorevole questa volta contro The Strongest e che è stato trasformato dall'uruguaiano Rodrigo Amaral. Lo stesso risultato era stato ottenuto nell'andata giocata sabato scorso a La Paz.

La squadra "tabby" è l'unica sopravvissuta boliviana ai tornei internazionali, essendo arrivata terza nel girone B delle Libertadores e passando così alla Copa sudamericana, in cui affronterà il Ceará.