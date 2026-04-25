Con la salvezza ormai in cassaforte, il Sassuolo si prepara per la partita del Franchi contro la Fiorentina, in programma domani alle 12:30. La squadra di Fabio Grosso se la vedrà contro una squadra imbattuta da sei giornate nelle quali ha collezionato 3 successi e 3 pareggi. All'andata finì 3-1 per i neroverdi. Proprio il tecnico degli emiliano è intervenuto poco fa in conferenza stampa.

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UDINE, ITALIA - 15 FEBBRAIO: Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, guarda prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Udinese Calcio e US Sassuolo Calcio allo Stadio Friuli il 15 febbraio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Sassuolo, Fabio Grosso sulla sfida contro la Fiorentina: "Dobbiamo fare la nostra partita"

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Alla vigilia della sfida contro la, Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i Viola, consapevole che domani ci sarà un avversario completamente diverso da quello dell'andata: "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte che ha avuto una partenza non semplice e per meriti è riuscita a risalire - ha iniziato l'ex Campione del Mondo - È una squadra che ha un cammino simile al nostro nel girone di ritorno, giocheremo in un ambiente caldo, ed è una gara che ha tante difficoltà".Una partita che, almeno per classifica, adesso diventa importante per chiudere l'anno con più ponti possibili data la salvezza raggiunta già da qualche settimana: "Mi sono ancora complimentato con i ragazzi per quanto di strepitoso stiamo facendo. C'è un finale da giocare, non è sempre facile accendere la spia, ma dobbiamo fare partita seria. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene nell'occasione avuta, i dubbi ci sono, le scelte non sono facili ma l'obiettivo è far partecipare i ragazzi e fare partita seria perché senza partita seria poi vai incontro a difficoltà".

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Più di qualcuno nella ultime settimane ha accostato il nome di Grosso alla panchina dei Viola. Voci che al momento l'ex difensore spegne: "Mi piace soffermarmi sul presente, c'è un campionato in corso. Poi come ho detto già fa grandissimo piacere la voce, le voci, perché significa che noi tutti stiamo facendo un lavoro molto bello e questo ci inorgoglisce ma c'è un campionato da finire e vogliamo finire bene".

Allo Stadio, l'ex Palermo incontrerà una sua vecchia conoscenza, Antonio Paratici, suo collega ai tempi della Juventus quando allenava il settore giovanile: "Conosco tantissime persone nel calcio. Ho avuto l'opportunità di finire col direttore e di iniziare nel settore giovanile con lui, lo saluto molto volentieri. Poi siamo concentrati sul fare una buona partita domani e mi auguro che venga fuori una bella partita".

Il Sassuolo è reduce dall'importante vittoria sul Como. Un successo per molti sorprendente dato il valore dell'organico dei Lariani. Grosso ha spiegato: "Con il Como abbiamo fatto una partita di un livello molto alto, poi l'obiettivo è quello di provare ad avere continuità perché ti fa crescere di livello, quindi la bravura è il provare ad aumentare il numero delle cose buone che si fanno soprattutto per una squadra come la nostra che viene dalla Serie B e non era facile, ottenendo l'aritmetica salvezza a 5 giornate dalla fine".

Aggiornamenti sulla partita di domani

Per la partita di domani contro la Fiorentina, Grosso dovrà fare i conti con diversi infortuni. Primo tra tutti quello di Domenico Berardi: "Berardi non l'abbiamo recuperato anche se ci abbiamo sperato, degli altri non recuperiamo nessuno. Credo di portare Romagna in panchina, gli altri non li recuperiamo". E su Vranckx: "Noi giochiamo una volta la settimana e altre sei ci alleniamo ma la disponibilità di questi ragazzi è stato il fattore determinante per costruire una squadra che ha fatto 45 punti in 33 partite, facendo un campionato strepitoso, sapendo che affrontiamo squadre ultra-motivate e noi dobbiamo essere molto bravi a motivarci".

Quando gli viene chiesto se ci sono altri obiettivi ora che la salvezza è raggiunta, forse anche l'Europa compresa, Grosso ha risposto così: "Noi vogliamo fare bene e continuare a fare bene perché andare a paragonarsi a quelle squadre che stanno avendo tanta continuità e fare quanto fatto al primo anno quello che abbiamo fatto noi non è semplice". Quindi si poteva fare meglio?: "Noi abbiamo raggiunto degli obiettivi e proviamo a spostarli in avanti e come dico ai ragazzi che al limite se non riusciamo a raggiungerli deve essere per merito degli avversari e non per demeriti nostri".

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