Due argentini, Bernabei e Aguirre, sarebbero i protagonisti di una vicenda che poi ha toccato tutti i compagni, con addirittura una rissa: ecco cosa sta succedendo nello spogliatoio del Colorado

Alessandro Savoldi 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 12:04)

Momento difficile per l'Internacionaldi Porto Alegre. La squadra si trova infatti al 14° posto in classifica nel Brasileirao ed è stata eliminata dalla Copa Libertadores. A mettere in difficoltà l'ambiente però non è solamente quanto accade in campo, bensì soprattutto ciò che succede fuori. Diversi calciatori sono venuti alle mani, con i soli compagni in grado di separarli, a causa di una serie di relazioni extra-coniugali.

Cosa è successo nello spogliatoio dell'Internacional — Secondo quanto riporta la testata brasiliana Portal LeoDias, la situazione in casa Internacional sarebbe tutt'altro che semplice. I protagonisti della vicenda sono Braian Aguirre e Alexandro Bernabei, entrambi argentini e addirittura già compagni di squadra al Lanus. I due sono infatti accusati di aver avuto rapporti sessuali con "la figlia di un membro di spicco del club".

I primi avvistamenti risalgono alla metà del mese di luglio 2025, quando un giocatore è stato avvistato in compagnia della donna. Il 30 luglio poi è saltato fuori il nome di Bernabei. Il 24enne, sposato, ha visto le proprie chat con la donna pubblicate da Portal LeoDias. In seguito la donna avrebbe addirittura scritto alla consorte del calciatore, che nei giorni successivi ha limitato la visibilità del proprio account Instagram. L'8 agosto ha poi spiegato di sentirsi "bersaglio di un tentativo di ricatto, tramite divulgazione impropria di materiale strettamente personale".

Il tema è tornato sulla bocca di tutti il 21 agosto, dopo che il Flamengo ha eliminato l'Internacional dalla Copa Libertadores. Anche Aguirre infatti, secondo la fonte brasiliana, aveva condiviso momenti intimi con la stessa donna, organizzando nel proprio appartamento gli incontri. Proprio la protagonista di entrambe le vicende ha raccontato quanto accaduto alla stampa.

C'è di più, dato che le vicende personali di Aguirre e Bernabei sono diventate presto un problema dello spogliatoio. Alcuni compagni, infatti, hanno accusato Bernabei di un calo di rendimento ingiustificato e, soprattutto, di aver portato troppa attenzione sullo spogliatoio del Colorado. A guidare le lamentele l'attaccante Wesley. In quell'occasione Alan Patrick, il capitano, prese le difese dell'argentino, con la situazione che era presto degenerata. Per dividere Wesley e Bernabei sarebbero dovuti intervenire ben cinque compagni.

Quanto raccontato giustificherebbe le difficoltà che la squadra sta riscontrando in campo, con una serie di risultati tutt'altro che positivi e una sola vittoria nell'ultimo mese e mezzo. La sensazione è che la società debba intervenire alla svelta per sistemare la stagione dell'Internacional, altimenti destinata a un finale complicato.