Flamengo-Internacional, la situazione delle due squadre prima del match

Questa notte si giocherà l'andata degli ottavi di finale della Copa Libertadores tra il Flamengo e l'Internacional de Porto Alegre. Un derby tutto brasiliano per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione del Sudamerica. Ecco qual è la situazione dei due club prima del match di stanotte, in programma presso il Maracanã di Rio de Janeiro.
Dopo l'uscita dal Mondiale per Club per mano del Bayern Monaco, il Flamengo è tornato a concentrarsi sulle competizione a livello nazionale. Nonostante la partita da recuperare contro lo Sport Recife, i rossoneri sono primi in campionato con 40 punti: nelle ultime partite ha collezionato 5 vittorie San Paolo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Mirassol; un pareggio contro il Ceará; una partita persa contro il Santos di Neymar e Robinho junior. In Coppa, dopo aver perso l'andata, la squadra di Filipe Luis ha battuto l'Atletico Mineiro ai calci di rigori. Di recente, il Mengão ha avuto modo di rinforzarsi con gli arrivi di Saul e Samuel Lino dall'Atlético Madrid e quello di Emerson Royal dal Milan.
L'Internacional, invece, occupa l'undicesima posizione nella massima competizione brasiliana con 24 punti e deve ancora recuperare la partita contro il Bahia. Nelle ultime settimane, la squadra di Roger Machado ha giocato cinque partite di campionato e ha collezionato: tre vittorie contro Ceará, Santos e Red Bull Bragantino; un pareggio contro il Vasco da Gama; una sconfitta casalinga contro il San Paolo. A differenza del Flamengo, però, il club di Porto Alegre è uscito dalla Coppa nazionale agli ottavi per mano del Fluminense, che all'andata ha vinto 1-2 in trasferta mentre la gara di ritorno è terminata 1-1.
