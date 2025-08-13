Flamengo-Internacional, la situazione delle due squadre prima del match

Flamengo-Internacional, come arrivano le due squadre all'ottavo di finale

Dopo l'uscita dal Mondiale per Club per mano del Bayern Monaco, il Flamengo è tornato a concentrarsi sulle competizione a livello nazionale. Nonostante la partita da recuperare contro lo Sport Recife, i rossoneri sono primi in campionato con 40 punti: nelle ultime partite ha collezionato 5 vittorie San Paolo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Mirassol; un pareggio contro il Ceará; una partita persa contro il Santos di Neymar e Robinho junior. In Coppa, dopo aver perso l'andata, la squadra di Filipe Luis ha battuto l'Atletico Mineiro ai calci di rigori. Di recente, il Mengão ha avuto modo di rinforzarsi con gli arrivi di Saul e Samuel Lino dall'Atlético Madrid e quello di Emerson Royal dal Milan.