Le squadre di calcio cittadine senza il proprio stadio dopo i gravi problemi giuridici e burocratici dell'ex presidente compromettendo il torneo e il campionato

Alessia Bartiromo 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 21:03)

Il mondo del calcio in Croazia è scosso da una serie di eventi che ne minacciano la sopravvivenza nella città di Zara. L'iconico stadio Stanovi, sede ufficiale ufficiale della squadra cittadina Hnk Zadar, ha ospitato per ben due edizioni il Torneo Internazionale Hrvoje Ćustić, dedicato alla memoria dell'omonimo calciatore deceduto il 2 aprile 2008 all'età di soli 25 anni a causa di alcune complicazioni derivanti da un colpo alla testa riportato in uno scontro di gioco durante una partita. Un momento di grande emozione per tutta la città di Zara, gli atleti e i cittadini croati, con il sostegno di molti calciatori internazionali quali Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Luka Modrić, Dominik Livakovic, Ivan Rakitić, Jurica Buljat e molte altre personalità del mondo del calcio. Per la prima volta, quest'anno, la sua realizzazione è seriamente minacciata a causa dello scandalo che ha coinvolto lo stadio Stanovi e l'ex presidente dell'Hnk Zadar e imprenditore René Sinovčić.

La situazione dello stadio Stanovi — La situazione che riguarda lo stadio Stanovi è davvero incredibile e ha scatenato in Croazia un vero e proprio scandalo, che sta assumendo proporzioni notevoli. L'impianto di gioco è al momento considerato inutilizzabile per un'assurda questione legata alla proprietà esclusiva di alcune zone della struttura. Gli spogliatoi infatti, appartengono all'ex presidente dell'Hnk Zadar e imprenditore René Sinovčić, condannato nel marzo 2023 a 2 anni e otto mesi di carcere per la gestione dell'allora team. D'altro canto, gli spalti e i sediolini invece, sono di proprietà di una donna ugualmente riconducibile al precedente presidente e anch'essi inutilizzabili. Per questi motivi lo stadio non può ospitare in queste condizioni nessuna gara, costringendo attualmente l'Hnk Zadar a giocare fuori città, a circa 30 minuti di distanza. Un caso incredibile, che al contempo, rischia anche di far sparire il calcio a Zara.

🙏 Hrvoje Ćustić 🙏 ❤️2️⃣4️⃣❤️ pic.twitter.com/F7ZRcu1lh4

— NK Zadar (@nk_zadar) October 21, 2018

Inagibilità e torneo a rischio — L'inagibilità dello stadio Stanovi crea un altro problema molto spiacevole: negli ultimi due anni lo stadio di Zara ha sempre ospitato l'emozionante Torneo Internazionale dedicato al ricordo di Hrvoje Ćustić, ex calciatore dell'ex Nk Zadar, che ha perso la vita proprio con quella maglia nel suo stadio. I suoi ex compagni di squadra e l'intero movimento calcistico croato stanno lottando per dare una scossa alla situazione e garantire che il torneo di quest'anno possa giocarsi allo Stanovi, lì dove si ricordano costantemente le gesta di Ćustić, avendogli intitolato anche la strada che lo ospita. Non organizzare la kermesse rappresenterebbe una sconfitta per l'intero movimento calcistico e per la città di Zara, affranta dalla perdita del suo giovane talento e per la tragedia che li ha colpiti e che mobilita ex calciatori e membri della Nazionale per far sentire la propria voce e salvare lo stadio Stanovi.

L'appello per salvare il calcio a Zara — Tanti personaggi importanti del mondo del calcio si stanno mobilitando per far chiarezza in questa vicenda e salvare il movimento calcistico di Zara, affinché l'importante Torneo Internazionale Hrvoje Ćustić si svolga lì dove meriti, nello stadio dove Luka Modrić, Daniel Subašić, Šime Vrsaljko, Luka Modrić, Dominik Livaković, Dado Pršo, Saša Bjelanović, Josip Skoblar, Jurica Buljat e molti altri hanno mosso i loro primi passi e dove il cuore di Ćustić ha smesso di battere. Molti bambini indossano ancora la sua maglia e ricordano le sue imprese, esempio di forza, resilienza e dei grandi valori dello sport. Una giovane vita tragicamente spezzata dal destino ma punto di partenza per una battaglia importante, quella per salvare lo stadio Stanovi e il calcio della città di Zara.