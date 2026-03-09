derbyderbyderby calcio estero Scandalo scommesse in MLS: squalificati a vita Yeboah e Jones

MLS

Scandalo scommesse in MLS: squalificati a vita Yeboah e Jones

Scandalo scommesse in MLS: squalificati a vita Yeboah e Jones - immagine 1
Il "metodo del cartellino" è stato scoperto nello scorso autunno
Michele Massa
Michele Massa

L'ombra del calcioscommesse arriva anche in MLS. A farne le spese sono Derrick Jones e Yaw Yeboah. I due sono stati squalificati a vita dal campionato americano a seguito di alcune scommesse piazzate sulle partite delle proprie squadre. I calciatori erano fermi dal mese di ottobre proprio per questo caso e oggi è arrivata la "condanna definitiva", con il ban permanente dal campionato.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

La MLS bandisce a vita Yeboah e Jones per scommesse

—  

A riportare altri dettagli ci ha pensato il New York Times, secondo quanto riportato dal quotidiano. Nell'occhio del ciclone ci sarebbero alcune puntate datate 2024 e 2025. Più precisamente, si tratterebbe di una serie di giocate sulle ammonizioni di Derrick Jones, puntate poi replicate anche da Yaw Yeboah, quando i due erano entrambi calciatori dei Columbus Crew.

Il primo episodio sarebbe successo nel 2024, nella sfida contro i New York Red Bulls, dove il centrocampista è stato ammonito dopo solamente 37 minuti di gioco. I due, allontanati dagli USA continueranno nella loro vita da calciatori. Yeboah ha trovato un nuovo contratto in Cina, più precisamente al Qingdao Hainiu Zuqiu Julebu. Il secondo invece è tutt'oggi svincolato, dopo una carriera totalmente disputata in America.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Scandalo scommesse in MLS: squalificati a vita Yeboah e Jones- immagine 2
Live Streaming

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

streaming live
Partite in streaming live

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Streaming Live Gratis

Per arginare il fenomeno, la MLS in comune accordo con alcuni siti di scommesse starebbe provvedendo a togliere dalle quotazioni giocabili i cartellini e le sanzioni di ogni genere. Nelle prossime settimane le indagini continueranno. La paura è quella di trovare altri casi analoghi.

Leggi anche
Barcellona, Tebas smentisce Xavi sul ritorno di Messi: “Mai data l’approvazione”
Indiscrezione dalla Spagna, Xabi Alonso ha già un accordo: firmerà in estate con il Liverpool

© RIPRODUZIONE RISERVATA