Scandalo scommesse in MLS: squalificati a vita Yeboah e Jones

Il "metodo del cartellino" è stato scoperto nello scorso autunno

Michele Massa 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 22:06)

L'ombra del calcioscommesse arriva anche in MLS. A farne le spese sono Derrick Jones e Yaw Yeboah. I due sono stati squalificati a vita dal campionato americano a seguito di alcune scommesse piazzate sulle partite delle proprie squadre. I calciatori erano fermi dal mese di ottobre proprio per questo caso e oggi è arrivata la "condanna definitiva", con il ban permanente dal campionato.

La MLS bandisce a vita Yeboah e Jones per scommesse — A riportare altri dettagli ci ha pensato il New York Times, secondo quanto riportato dal quotidiano. Nell'occhio del ciclone ci sarebbero alcune puntate datate 2024 e 2025. Più precisamente, si tratterebbe di una serie di giocate sulle ammonizioni di Derrick Jones, puntate poi replicate anche da Yaw Yeboah, quando i due erano entrambi calciatori dei Columbus Crew.

Il primo episodio sarebbe successo nel 2024, nella sfida contro i New York Red Bulls, dove il centrocampista è stato ammonito dopo solamente 37 minuti di gioco. I due, allontanati dagli USA continueranno nella loro vita da calciatori. Yeboah ha trovato un nuovo contratto in Cina, più precisamente al Qingdao Hainiu Zuqiu Julebu. Il secondo invece è tutt'oggi svincolato, dopo una carriera totalmente disputata in America.

Per arginare il fenomeno, la MLS in comune accordo con alcuni siti di scommesse starebbe provvedendo a togliere dalle quotazioni giocabili i cartellini e le sanzioni di ogni genere. Nelle prossime settimane le indagini continueranno. La paura è quella di trovare altri casi analoghi.