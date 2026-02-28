Lo streaming gratis della gara di campionato Chicago-Montreal: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 14:36)

Il match Philadelphia-New York City si gioca domenica 1 marzo alle ore 22:30 e mette di fronte due squadre che hanno perso la loro gara d’esordio. Sarà un confronto importante per entrambe per riscattarsi e partire, o meglio ripartire, con il piede giusto nel campionato.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Philadelphia-New York City in streaming gratis:

Dove vedere Philadelphia-New York City in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per monitorare ogni fase del match.

Il momento delle due squadre — Il Philadelphia arriva a questo incontro dopo una sconfitta all’esordio e cercherà di invertire il trend negativo, puntando su intensità e organizzazione per prendere in mano il gioco. La stagione è appena cominciata ma è necessario aggiustare il tiro per non essere poi costretti a dover risalire la china con difficoltà quando si entrerà nella fase più calda del campionato.

Il New York City, anch’esso sconfitto nella prima giornata, punta a una reazione immediata, cercando solidità difensiva e transizioni rapide per creare occasioni da gol.